Zvijezda Kumova podijelila da se bori s teškom dijagnozom: ''Jučer sam dobila potvrdu''

Karmen Sunčana Lovrić na Facebooku je otkrila da se bori s ozbiljnim poremećajem.

Glumica Karmen Sunčana Lovrić koju smo gledali kao Tonku u seriji ''Kumovi'' danas je na društvenim mrežama otkrila da se bori sa zdravstvenim poremećajem.

Naime, Karmen ima AUDHD, kombinaciju poremećaja iz spektra autizma i poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje.

U iskrenoj objavi na društvenim mrežama Lovrić je opisala kako su joj tek sada mnoge stvari iz djetinjstva postale jasnije.

''Jučer sam dobila potvrdu. AUDHD. Spoj autizma i ADHD-a, ili kako je rekla psihologinja, ja sam "iznimno visoko organizirani kaos" (moje indijansko ime, pronašla sam ga!). I taman sad čitam nešto o školskom sustavu... I sjećam se. Koliko mi je bilo teško. Sjediti mirno. Napravila bih zadatak prije svih, a onda bih morala u tišini sjediti mirno. Ne znam kojem je djetetu, neurotipičnom ili neurodivergentnom, lako sjediti satima mirno, bez micanja, bez drmanja nogu, bez zanimacije... Smijem li nešto crtati?

Ne, ovo nije sat likovnog! Smijem li izaći van?

Ne, moraš biti na svom mjestu! Smijem li pomoći kolegici do mene?

Ne, to nije tvoj zadatak! Smijem li se barem okrenuti?

Ne, moraš gledati u ploču! Smijem li..?

Ne smiješ! I tako sam ja sjedila "posve" mirno, nisam klatila noge, nisam se okretala, vrtila, šutjela sam i gledala pred sebe, a ispod klupe sam do krvi trgala kožicu oko noktiju, jer je to bio nekakav ispušni ventil. Hvala školstvu za dvije operacije nokta u osnovnoj školi, do te mjere sam si istrgala kožu da bih izdržala vaše prohtjeve'', prisjetila se Karmen na Facebooku.

''Imala sam sve petice jer sam shvatila da tako mogu proći ispod radara. Samo im je to bitno — imati sve petice, i onda si dobar, ispravan, s tobom je sve u redu. Hvala školo što si me naučila kako varati sustav, kako i kada se javiti da odradim kvotu i dobijem svoju peticu pa da ostatak gradiva ni ne moram učiti. Napamet. Jer ste to htjeli od nas. Danas više nego ikad učim. Obožavam učenje. Stalno nešto novo čitam, proučavam, zakačim se na neku temu i ne stajem dok je ne iscrpim... Baš mi je lijepo tako učiti, slobodno, sa zanimanjem, s razumijevanjem, kreativno, čitajući dok visim naglavačke s karika na stropu ili hodajući gore-dolje, jer meni tako paše... Vidjela sam neki dan video učionice koja je napravljena kao učionica/igraonica/sportska dvorana. Djeca uče, pa skaču, pa opet uče, zajedno rješavaju zadatke, zainteresirana su, ne moraju sjediti mirno, mogu birati kako žele učiti, kojim tempom, na koji način, imaju mogućnost kretanja i ispoljavanja viška energije, igre i zabave — sve je to spojeno u jedno, kao život. Ako ću ikad imati dijete, voljela bih da ide u takvu školu...

P.S. Braćo i sestre, "ali ti ne izgledaš autistično" — javite mi se!''

Karmen Sunčana Lovrić rođena je 24. ožujka 1986. u Zagrebu. Glumačku karijeru započela je 2005. godine, a od tada je ostvarila brojne uloge na televiziji, filmu, u kazalištu te u sinkronizaciji animiranih filmova i serija.

Lovrić je poznata po ulogama u popularnim hrvatskim televizijskim serijama. Gledatelji je pamte kao Jelenu Čulo u seriji ''Ruža vjetrova'' (2012.–2013.), a zapažene su i njezine uloge u serijama ''Zora dubrovačka'', ''Larin izbor'', ''Zabranjena ljubav'', ''Zlatni dvori'', ''Bogu iza nogu'', ''Sve će biti dobro, Na granici i Kud puklo da puklo. U novijoj seriji Kumovi tumači lik Tonke, mlade tajnice Macanovih.

Na filmskom platnu pojavila se u ostvarenjima poput ''Iza sna'' (2014.), ''Vožnja'' (2013.) i ''Kratki spojevi'' (2013.).

Osim televizijskih i filmskih uloga, Lovrić je aktivna i u kazalištu. Suosnivačica je i umjetnička voditeljica Kazališne družine Studio 9, gdje je sudjelovala u stvaranju i izvođenju predstava poput Ja sam Veronika i Moderna Afrodita, koja joj je donijela nominacije za Nagradu hrvatskog glumišta.

Glumačku edukaciju stjecala je u Studiju Kubus (2008.–2013.) pod mentorstvom Simone Dimitrov Palatinuš, te na radionicama pod vodstvom Scotta Fieldinga, gdje je završila dvogodišnji masterclass iz tehnika Mihaila Čehova i Sanforda Meisnera. Usavršavala se i u tehnikama Grotowskog, kazališnog klauna, scenske borbe te pjevanja

Karmen živi u Velikoj Gorici. U vezi je s glumcem i lutkarom Mladenom Vujčićem, s kojim surađuje i na profesionalnom planu kroz Kazališnu družinu Studio 9.

