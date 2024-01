Atraktivno pojačanje u Kumovima: Naša lijepa glumica u Zaglave stiže kao dar s neba, no sa sobom donosi i nove nevolje!

Karmen Sunčana Lovrić stiže u "Kumove" kao tajnica pumpe Macan Benz, a nama je otkrila ponešto o liku Tonke koji će utjeloviti.

U novoj sezoni "Kumova" ekipi najgledanije hrvatske serije pridružit će se i glumica Karmen Sunčana Lovrić.

Karmen smo dosad imali priliku gledati u brojnim drugim domaćim serijama, kao što su "Bogu iza nogu", "Na granici", "Zlatni dvori", "Kud puklo da pukli", "Zora dubrovačka" i "Larin izbor", a evo što nam je rekla o svojem liku iz "Kumova".

"U seriji igram Tonku, tajnicu sa pumpe Macan Benz. Tonka je jedan osebujan lik, drčna žena, snalažljiva i pametna, vedra, voli komunicirati s ljudima, pričati, družiti se i uvijek je za zabavu. Baš zato što zna s ljudima, voli i rješavati stvari osobno, u četiri oka, preko međuljudskih odnosa, preko poznanstava i veza, to njoj nije ništa strano", otkrila nam je Karmen.

A hoće li Tonka napraviti pomutnju u Zaglavama?

"Kad se pojavi u Zaglavama, ona je Macan Benzu zapravo 'dar s neba' jer puno pomaže Vinku i Aljoši koji su malo zbunjeni u nekim aspektima vođenja posla. Na neki način preuzet će pumpu u svoje ruke, napravit će stvari po sebi, onako kako ona voli... Na pumpu donosi pravo osvježenje, a s vremenom...i neke paprene momente", najavila je.

Otkrila nam je i postoje li sličnosti između nje i Tonke.

"Tonka i ja imamo sličnosti, ali u suštini smo dvije bitno različite osobe. U mojoj obitelji se uvijek govorilo – nikad ništa preko veze, nema tih stvari. Meni je stran svijet u kojem se sve rješava 'jer imam rođu'... Ono što nam je slično je to da je ona osoba koja će kad naiđe na problem, uvijek nešto smisliti i riješiti to, ali ja ću za razliku od nje, uvijek gledati kako da to uspijem bez iskorištavanja drugih ljudi oko sebe", ističe Karmen.

Što joj je onda lakše – utjeloviti lik koji joj je sličan ili potpuno različit?

"Ovisi od situacije do situacije, veći je gušt raditi likove koji nisu slični tebi. To je definitivno veći izazov, zanimljivije je. Ponekad je možda teško shvatiti neki lik, može biti toliko različit od tebe; evo recimo za neke stvari koje Tonka radi, treba mi vremena da shvatim zašto se osoba tako ponaša, zašto bi to itko napravio, nije mi jasno. Onda mi to bude izazovno jer moram pronaći te razloge i shvatiti da bih to mogla igrati", objašnjava.



Karmen se pridružila već dobro uigranoj glumačkoj ekipi, no otprije je već bila prisutna na setu, zbog Nike Barišić, koja u seriji glumi Laru, Akrap, a evo i kakva je poveznica među njima.

"Ono što je najzanimljivije je što se kao lik pojavljujem sad u novoj sezoni, dok su kolege glumci tu već dugo zajedno, a ja ih od početka pratim i zbog male Lare kojoj sam glumački coach, pa naposljetku kad snimam, zaista imam dojam da sam s tim likovima u njihovim kućama, u pravom životu, a ne na setu", ispričala nam je Karmen.