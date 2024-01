Gledamo ga kao župana Zovka u Kumovima, a njegovi sinovi također su već dobro poznati hrvatskoj javnosti!

Slavko Juraga novo je pojačanje u seriji "Kumovi" i otkrio nam je ponešto o županu Zovku, kojeg glumi, a progovorio je i o sinovima koji su također u umjetničkim vodama.

U novim epizodama najgledanije dramske serije u Hrvatskoj "Kumovi", u Zaglave je stigao župan Zovko, kojega je utjelovio Slavko Juraga.

"Župan Zovko je, recimo to tako, političar i sve ono što gledatelji kad se naljute misle o političarima, mogu očekivati od župana Zovka, ali će se možda moći i nasmijati njegovim nespretnostima i upitnim uspjesima njegovih poduhvata. Ne bih htio više o tome da ne otkrijem previše", otkrio nam je Slavko.

Ispričao je i kako se pripremao za ovu ulogu.

"Evo imao sam sreću da sam s predstavom 'Otvoreni brak' Daria Foa koju igramo kolegica Matija Prskalo i ja, bio na turneji od otoka Ugljana, preko Sinja, Otoka kod Sinja do Slanog, pa sam malo putovao tim krajem u kojem se događaju 'Kumovi' i komunicirao s ljudima misleći na to da ću kad se vratim u Zagreb, sudjelovati u seriji", ispričao je.

Slavko se može pohvaliti pravom umjetničkom obitelji. Njegov stariji sin Marko kazališni je redatelj, a mlađi Lovro također je glumac.

"Sve ima svojih prednosti i svojih mana. Ali eto, dečki su to izabrali i supruga i ja nismo mogli ništa drugo reći ni napraviti nego im dati u tome podršku. Oni iz dana u dan dokazuju da su svoj put izabrali s punim pravom. Ponekad malo previše obiteljskog vremena bude posvećeno nekim našim temama, ali valjda je to tako u svakoj obitelji", priča Slavko, a kako izgledaju njegovi sinovi pogledajte u galeriji.

Zanimljivo je da je Slavko poznat i kao veliki ljubitelj slastica, koji ne voli samo jesti, već i pripremati.

"To me ponekad veseli i opušta. Ne volim ništa takvo raditi kad je obaveza, kad se kao mora. To mi je neka igra za opuštanje i način da nekog razveselim priređujući mu nešto što i sam volim jesti ili me radi nečeg zaintrigira i poželim to napraviti", otkrio nam je.

A što bi bio da nije glumac?

"Ne znam što bih bio. Svašta sam mogao biti. Sjećam se da sam kao jako mali htio biti svećenik. Inače se ne sjećam da sam imao nekih želja i planova oko toga što ću raditi u životu. Uvijek sam sudjelovao aktivno u nekom životu koji smo svi tada živjeli i izgledalo mi je da je normalan slijed da pokušam upisati Akademiju. To sam napravio i upisao iz prvog pokušaja. Da nisam, možda bih se vratio u Umag, pa bih vjerojatno nešto bio i nešto radio ili bih otišao u Murter, pa bih bio ribar, ako bi me prijatelji primili na brod, ili bih se bavio uzgojem maslina ili nečim drugim. Možda bih pokušao s novinarstvom, ali sada mi se čini da ne bih ostajao u Zagrebu. Teško je reći što bi bilo kad bi bilo", kaže.

Evo i što smatra da je tajna uspjeha u glumačkom svijetu.

"Ovisi kako na uspjeh gledate. Što je uspjeh u životu? Treba imati sreće da na vrijeme prepoznate svoje talente, i onda u njih uložiti puno rada i truda, i onda opet imati sreće da to netko primijeti. I opet je pitanje što od toga očekujete. Ja volim neku ravnotežu, zadovoljstvo da radiš ono što voliš, da to vole i tvoji najbliži. Kad sve to skupa funkcionira, meni je to uspjeh. Sve zavisi kako na to gledate i što vam to znači. Ono što meni znači uspjeh, nekom drugom sigurno nije", zaključio je Slavko.

