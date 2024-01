Aki Rahimovski nikad nije govorio o svojoj starijoj kćeri, poznato je i zašto, a ona je na njegovu sprovodu rasplakala sve prisutne

Aki Rahimovski s drugom suprugom Ingrid dobio je kćer Edinu, koja živi podalje od očiju javnosti, no imali smo je priliku vidjeti na očevu sprovodu.

Prošle su dvije godine od iznenadne smrti frontmena Parnog valjka, neponovljivog Akija Rahimovskog.

Osim brojnih hitova koje je otpjevao tijekom pet desetljeća karijere, Aki je iza sebe ostavio i neutješne partnericu Brabaru i njihovu kćerkicu Antoniju, koju je dobio dvije godine prije smrti, te dvoje djece iz prethodnih brakova - sina Kristijana, kojeg je dobio u prvom braku, i kćer Edinu, koju je dobio s drugom suprugom Ingrid, s kojom je u braku proveo 40 godina.

I dok je Kristijan dobro poznato ime na domaćoj glazbenoj sceni, Akijeva kći Edina, koja se nakon udaje preziva Vukojević, nikada nije htjela biti javna osoba, pa je zato i otac izbjegavao govoriti o njoj.

Pogledaji ovo inMagazin Kiki Rahimovski nikad emotivnije i otvorenije o ocu Akiju, evo koje će njegove riječi pamtiti zauvijek!

Edinu smo imali priliku vidjeti na Akijevu posljednjem ispraćaju na Mirogoju, gdje je održala i dirljiv govor kojim je rasplakala sve prisutne.

"Jednom prilikom rekao si da je lako biti visok, ali teško biti velik čovjek. Hvala ti, tata, što si me naučio kako je čovjek samo malen pod zvijezdama. 'Ajde begaj', tako si mi govorio, 'begaj, kćeri'. Begaj, tata jer im je dosadno gore bez tebe. I samo da znaš, samo ti, tata, i nitko kao ti. Volim te, tata", rekla je u govoru Edina, a njezine rijetke fotografije pogledajte u galeriji.

Aki je jednom prilikom objasnio zašto svoj privatni život skriva od javnosti.

"Privatni život treba ostati privatan. Moja supruga nije tražila eksponirati se uz mene i zaista, svaki put kada se pojavimo na nekom događaju, fotografi znaju da se ona ne želi slikati, i ne slikaju nas. Često se dogodilo da u novinama iziđe moja slika s drugom ženom, a ona mi kaže: 'Otkad sam ja to postala plava?' Novac nije bitan. Najvažnija je obitelj. Kad primim svoje unuke, shvatim što je najvažnije na svijetu. Nije to novac, to je obitelj", svojedobno je izjavio za srpski Blic pokojni Aki Rahimovski.

Podsjetimo, Aki je preminuo 22. siječnja u bolnici u Novom Mestu, u kojoj je završio nakon što mu je naglo pozlilo. Imao je 66 godina.

