Slatki klinac iz filma Sve zbog jednog dječaka odrastao je u prezgodnog frajera koji ne prestaje nizati glumačke uspjehe!

Nicholas Hoult imao je 11 godina kada je glumio u filmu "Sve zbog jednog dječaka", a sada je dobio jednu od glavnih uloga u novom filmu o Supermanu.

Britanski glumac Nicholas Hoult proslavio se kao Marcus u filmu "Sve zbog jednog dječaka" (About a Boy) iz 2002. godine, u kojem je glumio uz bok Hughu Grantu.

Tada mu je bilo samo 11 godina, a od preslatkog dječaka, koji se gledateljima uvukao u kožu, odrastao je u zgodnog frajera i nastavio je nizati uspjehe na glumačkom polju.

Danas 34-godišnji Nicholas iza sebe ima niz filmova u kojima je odigrao zapažene uloge, kao što su "Pobješnjeli Max: Divlja cesta", "X-Men", "Jednaki", "Dvorac od pijeska" i drugi, a glumio je i u popularnoj britanskoj seriji "Nabrijani".

Dobio je ulogu i u novom DC-jevu filmu "Superman: Legacy", koji izlazi sljedeće godine i u kojem ćemo ga gledati kao glavnog negativca Lexa Luthora.

Što se tiče njegova privatnog života, Nicholas je od 2017. godine u sretnoj vezi s manekenkom Bryanom Holly, s kojom ima i dvoje djece.

U prošlosti je ljubio i oskarovku Jennifer Lawrence, koju je upoznao na snimanju "X-Mena" i s kojom je od 2012. do 2014. godine nekoliko puta prekidao vezu i mirio se. Kasnije se šuškalo i o njegovoj vezi s Kristen Stewart dok su zajedno glumili u filmu "Jednaki", no njih dvoje to nikad nisu potvrdili.

Kako Nicholas izgleda danas, pogledajte u našoj galeriji.

