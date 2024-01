Lopez seksi fotkom u donjem rublju napravila pomutnju na društvenim mrežama: "Ben Affleck je pravi srećković!"

Jennifer Lopez pozirala u crvenom čipkastom rublju, pa ostavila bez daha milijune svoje obožavatelja.

Latino diva Jennifer Lopez malo je toga ostavila mašti dok je pozirala u raskošnom crvenom kompletu donjeg rublja jednog poznatog brenda čije je zaštitno lice, a sve zbog nove kampanje koju je snimila.

54-godišnja Jennifer pritom je pokazala svoje utrenirano i utegnuto tijelo, u kojem su do izražaja došle njezine bujne obline, kojima je i ovaj put izazvala divljenje obožavatelja.

"Ljepotica", "Zauvijek ću biti zaljubljen u tebe", "Zaslužuješ sve crvene ruže ovog svijeta", "Božica svemira", "Ma goriš", "Nikada nećeš ostarjeti", "Ben Affleck je pravi srećković", komentirali su neki od njih.

Nova fotka Jennifer Lopez mi je: Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Jennifer je nedavno objavila reizdanja svoje pjesme "Can't Get Enough", koja se nalazi na njezinu novom albuma "This Is Me... Now", a nastavak je onog "This Is Me... Then" iz 2002. godine. U novoj pjesmi pjeva o svojoj vezi s Affleckom za kojeg se udala u Las Vegasu prije godinu i pol, a to nije jedina pjesma posvećena njezinu suprugu na albumu jer je tu i "Dear Ben II", nastavak pjesme "Dear Ben" s albuma "This Is Me... Then".

Inače, Jennifer i Ben nose titulu jednog od naslavnijih parova današnjice, ali i jednog od najintrigantnijih koje nije lako pročitati na prvi pogled i shvatiti kakvi su iza četiri zida i kada ih nitko ne gleda.

U jednom trenu izgledaju zaljubljenije no ikad prije, u drugom se svađaju i prepiru u javnosti bez suzdržavanja, pa se njihovi obožavatelji pitaju što se točno događa s njima.

Pogledaji ovo Celebrity Lopez i Affleck uhvaćeni u napetoj raspravi, njezin ljutiti izraz lica daje naslutiti da ipak postoje male nevolje u raju

Njima bliski izvori nedavno su otkrili za OK Magazin kako vjeruju da će njihovu braku doći kraj jednostavno zato što Jennifer nije svjesna očitih upozorenja, a koje mnogi primjećuju.

''Ovo traži probleme. Jen kaže da ona i Ben imaju PTSP od silne medijske pompe kada su bili prvi put zaručeni, a onda u sljedećem dahu promovira film o njihovoj vezi. Toliko je uhvaćena svoju romantičnu fantaziju da joj nitko ne može reći da uspori, čak ni Ben. Sve objave na društvenim mrežama, to je već pretjerano. Koristi svoj brak i privatne trenutke za promociju svog albuma i servira svoju vezu na pladnju kako bi je javnost ponovno mogla proždrijeti. I svi misle da će joj se to obiti o glavu", zaključio je njoj blizak izvor.

Više o njihovu odnosu i problemima pročitajte OVDJE.

Jennifer i Ben bili su zajedno od 2002. do 2004. godine, nakon što su se upoznali na snimanju filma "Gigli" i zaručili se, no nekoliko godina kasnije raskinuli su zaruke. Svoju su romansu na iznenađenje mnogih obnovili 2021. godine, a vjenčali su se godinu dana kasnije. Od tada provode mnogo vremena zajedno i sa svojom šarolikom obitelji, no, nažalost, u posljednjih nekoliko mjeseci često ih vidimo kako se svađaju.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Nekad i sad Zbog svog izgleda trpjela je zle komentare koje je njezin suprug odlučno ušutkao, a evo kako je izgledala kad se zaljubio u nju!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Sevkina haljina s prorezima otkrila je njene brutalne trbušne mišiće, pohvale u komentarima samo frcaju: ''Za ovo treba imati tijelo!''