Nikolina Pišek obratila se kćeri povodom obljetnice smrti supruga: "Znam da ne pitaš, ali znaš..."

Nikolina Pišek je na Instagramu podijelila emotivnu poruku posvećenu kćeri Uni Sofiji povodom treće godišnjice smrti supruga Vidoja Ristovića

Nikolina Pišek podijelila je na Instagramu emotivnu poruku uz fotografiju posvećenu svojoj kćeri Uni Sofiji.

Djevojčicu je dobila s pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem. Povod objave je treća godišnjica smrti srpskog povjesničara umjetnosti.

"Nekad mi se čini da si ti odrasla više nego ja za to vrijeme. Tvoje oči znaju kad mi nije dan. Tvoja ruka na mom ramenu često me vrati k sebi. I zaboravim da si još uvijek dijete. Znam da ne pitaš, ali znaš. Znaš da ga nema. Znaš da boli. Znaš kad sam tiho. A ja znam da ti sve to nosiš, nježno, bez buke. Nema pravog načina da se prođe kroz ovo. Ali ima jedan siguran - zajedno. Ti i ja. Ruku pod ruku. I kad nas nitko ne razumije. I kad sve vani šuti. Volim te, i svaki dan učim od tebe. O hrabrosti. O tišini. O ljubavi koja ne treba publiku. Zauvijek tvoj zaklon. Mama", napisala je emotivna Nikolina.

Podsjećamo, Vidoje Ristović iznenada je preminuo 8. svibnja 2022. u Beogradu, u 44. godini života. Njegova smrt teško je pogodila njegovog oca Mišu Grofa. Nakon tragičnog događaja pojavile su se brojne glasine, a napeti odnosi između Nikoline i svekra Miše dodatno su eskalirali. Voditeljica je tada otvoreno progovorila o godinama poniženja koje je doživljavala od strane obitelji pokojnog supruga.

"Vidojeva obitelj me šikanira već deset godina. Zašto, ne znam. Ne mogu ulaziti u to", rekla je tada za domaće medije.

