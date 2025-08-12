Kao boginja! Zvijezda naše serije pohvalila se brutalnom figurom u badiću

Katarina Baban pozirala je u badiću i pokazala sjajnu figuru, mnogima je najljepša glumica naše scene.

Hrvatska glumica Katarina Baban ovih dana uživa u suncu, moru i bezbrižnim trenucima odmora, a fotografije koje je podijelila oduševile su njezine pratitelje.

Katarina je pozirala u bijelom badiću i pokazala ženstvene obline pokraj bazena.

Katarina Baban - 2 Foto: Instagram

''Dakle imam toliko slika da uopće ne znam što sam objavila, što napisati, a da ne padam u depresiju od pomisli da se treba vratiti u Zg pa evo - ovo je vodena kompilacija slika'', dodala je u opisu.

Pogledaji ovo Celebrity Od naše glazbene dive oprostio se i Alen Bičević, uz nju ga veže posebna uspomena

Katarina je na godišnjem u Grčkoj, a već nekoliko dana hvali se s fotografijama koje oduzimaju dah.

Katarina Baban - 3 Foto: Instagram

Katarina Baban - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Jedan hrvatski grad odaje počast obitelji Dedić: ''Prođite ulicom i pred njihovim vratima...''

Inače, nakon povratka u Zagreb ponovno kreće sa snimanjem novih epizoda serije ''U dobru i zlu'' u kojoj ju gledamo kao Petru, a nove epizode uskoro dolaze na Novu TV.

Katarina Baban - 2 Foto: Instagram

Katarina Baban - 3 Foto: Instagram

Katarina Baban - 4 Foto: Instagram

Galerija 23 23 23 23 23

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Kći Charlieja Sheena strepi za svoj život nakon nedavne užasne situacije, iz kuće ne izlazi bez ovog

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Ovo se dugo čekalo! Ronaldo je zaprosio Georginu, pogledajte ogromni dijamantni prsten

Pogledaji ovo inMagazin Jelena Rozga otkrila kako njezin dečko Ivan Huljić podnosi razdvojenost zbog brojnih koncerata: ''On to apsolutno sve shvaća''