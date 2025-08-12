Jedan hrvatski grad odaje počast obitelji Dedić: ''Prođite ulicom i pred njihovim vratima...''

Grad Šibenik poziva građane i turiste da odaju počast Gabi Novak, Arsenu Dediću i Matiji Dediću.

Smrt Gabi Novak rastužila je Hrvatsku i regiju, a nakon što su Beograđani javno pozvali sve na odavanje počasti u utorak, 12. kolovoza, o čemu više pročitajte OVDJE, svoju počast odat će i Šibenik.

U Šibeniku će se oproštaj održati u utorak, 12. kolovoza, od 9 sati u Teslinoj ulici. Organizatori pozivaju građane da im upute posljednji pozdrav prisustvom, cvijetom i ''kapljicom ljubavi'', onako kako su oni desetljećima darivali publiku.

Gabi Novak, Arsen Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

''Prođite Teslinom ulicom i pred njihovim vratima tiho im poželite Put u raj i neka 'pamte samo sretne dane', baš onako kako ćemo ih i mi pamtiti'', poručili su organizatori.

Gabi Novak Foto: Damir Krajac / CROPIX

Nakon smrti bake oglasila se i shrvana Lu Dedić. Njezin oproštaj koji lomi srca pogledajte OVDJE.

Gabi Novak, Lu Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Cijela estrada u tišini je zbog tužnih vijesti. Od glazbenice su se oprostili Josipa Lisac, predsjednik Zoran Milanović, Severina, Tereza Kesovija, Rade Šerbedžija i mnogi drugi.

