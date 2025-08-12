Jedan hrvatski grad odaje počast obitelji Dedić: ''Prođite ulicom i pred njihovim vratima...''

Grad Šibenik poziva građane i turiste da odaju počast Gabi Novak, Arsenu Dediću i Matiji Dediću.
U Šibeniku će se oproštaj održati u utorak, 12. kolovoza, od 9 sati u Teslinoj ulici. Organizatori pozivaju građane da im upute posljednji pozdrav prisustvom, cvijetom i ''kapljicom ljubavi'', onako kako su oni desetljećima darivali publiku.
Gabi Novak, Arsen Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
''Prođite Teslinom ulicom i pred njihovim vratima tiho im poželite Put u raj i neka 'pamte samo sretne dane', baš onako kako ćemo ih i mi pamtiti'', poručili su organizatori.
Nakon smrti bake oglasila se i shrvana Lu Dedić. Njezin oproštaj koji lomi srca pogledajte OVDJE.
Cijela estrada u tišini je zbog tužnih vijesti. Od glazbenice su se oprostili Josipa Lisac, predsjednik Zoran Milanović, Severina, Tereza Kesovija, Rade Šerbedžija i mnogi drugi.
