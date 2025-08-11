Skromna, draga i uvijek dotjerana: ''Nisam sebe nikad vidjela ni na sceni niti sam sebe ikad vidjela kao pjevačicu''

Napustila nas je Gabi Novak, prva dama hrvatske zabavne glazbe. Njezina interpretacija, emotivni izražaj i umjetnički standard ostavili su neizbrisiv trag u glazbenoj baštini Hrvatske i šire regije.

Nakon Arsenove, a zatim i nedavne Matijine smrti, otišla je i Gabi Novak. Samo dva mjeseca nakon teške osobne tragedije, kada je iznenada, u 53. godini života, preminuo njezin sin Matija, sada je zauvijek zaklopila oči i Gabi – u 90. godini.

''Ja mogu biti zaista jedna sretna osoba. Važno je da okupiš ono najmilije oko sebe – to je meni važno, a rođendani i godine idu, nažalost, prebrzo.''

Osmi srpnja, nažalost, bio je njezin posljednji rođendan, kada je navršila 89 godina. Zasigurno jedan od najtužnijih, jer ovog puta bio je bez Matije.

Bila je diva i dama hrvatske glazbe. Vrsni vokal i emocija ono su što je karakteriziralo Gabi. Rođena je u Njemačkoj, kao kći Njemice i Hvaranina, a nakon djetinjstva u Berlinu preselila se u Zagreb. U početku je radila kao crtačica u Zagreb filmu, a zatim je zakoračila u svijet glazbe.

In Magazin: Gabi Novak - 1 Foto: DNEVNIK.hr

''Nisam sebe nikad vidjela ni na sceni niti sam sebe ikad vidjela kao pjevačicu.''

No, život je za nju ispisao drugačiju priču. Počela je nastupati još 50-ih, a kao pjevačica bila je omiljena u bivšoj državi. Otpjevala je neke od najvećih i najljepših hitova poput Pamtim samo sretne dane, Vino i gitare, On me voli na svoj način.

Gabi Novak Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Skromna, draga i uvijek dotjerana – to je bila Gabi Novak.

''Moja majka je uvijek rekla: kad ti je najteže, uvijek imaj frizuru, namaži se, nikome nemoj odati kako se osjećaš. Ja sam uredno starila, ali sam se i njegovala. Divno je rekao Arsen jednom u pjesmi: treba uredno stariti, najgore su mi one majke koje žele biti mlađe od svojih kćeri.''

A Gabi je starila kao vino. Bila je obožavana od kolega i prijatelja. Svi su je beskrajno cijenili.

''Rijedak talent. Prekrasna, skromna, samozatajna, iako je riječ o velikoj zvijezdi hrvatske popularne glazbe i bivše države'', kaže Siniša Škarica.

''Gabi Novak je u našoj obitelji prva dama hrvatske glazbene scene – bila i bit će'', govori Anja Šovagović Despot.

''Žena koja zaslužuje najveći respekt'', dodaje Karmela Vukov Colić.

Kada se prošle godine oporavljala od ozljede kralježnice, mnogi su bili uz nju, o čemu je tada svjedočila i unuka.

''Čim dobijem priliku, uvijek idem pa joj donesem nešto, to me baš veseli. Uvijek je tamo zateknem među našim bližnjima i to mi je baš drago – da ljudi izdvajaju vrijeme da budu s njom, i tu se baš vidi kakva je ona osoba, jer toliko ljudi dođe… vidi se taj odraz njezine dobrote'', rekla je tada njena unuka Lu Dedić.

Gabi Novak, Lu Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Gabi se udavala tri puta, a posljednji put bilo je to 1973., kada se udala za Arsena Dedića, koji joj je bio suprug i umjetnički suradnik sve do njegove smrti 2015. Bila je to prekrasna ljubavna priča. U braku su bili više od 40 godina i dobili sina Matiju.

''To je bio pravi odnos, odnos dvoje ljudi, borba. Vjerojatno je to bilo zapisano negdje u zvijezdama – da je meni trebao takav čovjek kao što je Arsen, a njemu ovakva žena. Bilo je tu oluja, bonace… bilo je to tako sadržajno, tužno, veselo, u svim smjerovima.''

Arsen Dedić, Gabi Novak Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Gabi Novak i Matija Dedić - 8 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

Olujama je sada došao kraj i za Gabi. Bonaca je čeka, gdje će, zajedno s Arsenom i Matijom, počivati u miru. Iza sebe ostavlja unučicu Lu.

