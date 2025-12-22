Influencerica Lucija Lugomer otvoreno priznala: ''Odlasci psihoterapeutu promijenili su mi život!''

Influencerica Lucija Lugomer u idiličnom je braku i ima dvojicu sinova, no priznaje, iako se trudi biti najbolja mama na svijetu, ne polazi joj to baš uvijek za rukom. Otkrila nam je da i ona i suprug odlaze na seanse psihoteraputu i da su joj ti razgovori uvelike olakšali život.

Lucija Lugomer nedavno je proslavila imendan i čestitala ga svim Lucama osobama koje nosu neku svjetlost, a i za nju kažu da isijava tu neku dobrotu.

''Mene je moj otac učio da drugi to trebaju govoriti za tebe, a ne ti sam za sebe. Jako sam ponosna na svoje ime, dala mi ga je moja mama i jako mi je lijepo i čujem da ponovno dolazi u trend to staro tradicionalno ime na koje sam baš ponosna'', rekla nam je Lucija.

Naša influencerica ne skriva da ide na psihoterapiju. U današnje doba mnogi idu na psihoterapiju kako bi si olakšali život!

''Olakšaš glavu između ostalog jer jako puno se toga dešava u našoj glavi gdje možda ne razumijemo reakcije drugih i dosta nas to dotiče i moram ti priznati da nije bilo tako neke metode prije 10, 11, 12 godina, ja ne bih bila tu sada pred ovim kamerama tako da se ja držim one da svakih desetak godina bi trebalo ići, shvatiti gdje se nalazim, što me zanima, što me čini sretnom, što bih još mogla, koji je neki moj san… Naravno s uvjetima koji su sadašnji. Imam svoju Ivanu s kojom puno radim, puno pričam, plačem, smijem se, sve, osobno mi je to jako trebalo!'', priča nam Ivana.

Kako na to sve gleda njezin suprug?

''Bitno mi je da on sudjeluje u tome. Čak je i on na tim razgovorima, sa svoje strane, muške strane, što bih svakako preporučila. Ipak smo mi prvi puta roditelji, u smislu da učimo biti roditelji, učimo prave vrijednosti u smislu odluka koje nas dočekuju, a imati uz sebe partnera koji to sve proživljava s vama je za zapljeskati. Za mene su moj suprug i djeca nešto što mene doista opušta, iako je kaos. Ajmo bit realni, bude kaos. Ja imam doma tri muške energije i moram njegovati ovu svoju žensku, ali nekako me oni vraćaju u onaj stvarni svijet, gdje je sve onako duboko i sve što radim sada je za budućnost. Te male okice me gledaju kako ja to sve hendlam''.

Koliku bi si ocjenu dala od 1 do 10?

''Ja bih svakoj majci dala 10. I svakom ocu bih dala 10 koji se trudi i koji je prisutan, ali s obzirom da sam ja dosta samokritična osoba, postoje dani kada ne ishendlam to sve zajedno. I onda nekad to zaista znam napraviti i reć ''Mama je bila u krivu, oprosti! Mami je danas težak dan!'' Tako da sve kreće od te realnosti i od tog ''oprosti, žao mi je'' i mislim da bi ljudi to općenito trebali malo više prakticirati. Evo šta da ti kažem, mene sin kad je večeras vidio prije nego je išao spavati je rekao da sam mu predivna i meni je to doista dovoljno! To mi je neka zvijezda vodilja. Jednostavno želim da smo u nekom miru i u iskrenosti'', zaključila je Lucija.

