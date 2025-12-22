Nije se predao unatoč nizu teških bolesti, a njegova posljednja objava sada ima posebno značenje

Chris Rea preminuo je u krugu obitelji u bolnici, a tijekom života suočio se s nizom zdravstvenih tegoba koje je uspio preživjeti.

Glazbeni svijet ostao je bez jednog od svojih prepoznatljivih glasova. Chris Rea, britanski kantautor najpoznatiji po blagdanskom hitu "Driving Home for Christmas", preminuo je u dobi od 74 godine nakon kratke i teške bolesti.

Tijekom života suočavao se s nizom ozbiljnih zdravstvenih problema, no unatoč svemu ostao je prkosan i, kako je sam govorio, nije se bojao smrti.

Galerija 8 8 8 8 8

Chris Rea - 3 Foto: Profimedia

Chris Rea - 2 Foto: Profimedia

Chris Rea - 6 Foto: Profimedia

Njegova kultna božićna pjesma od 2007. godine redovito se vraća na britansku ljestvicu singlova, a samo nekoliko sati prije smrti Rea je na društvenim mrežama podijelio dirljivu objavu. Fotografija automobila na snježnoj autocesti uz poruku "Driving home for Christmas with a thousand memories" mnoge je ganula, a u opisu je dodao i rečenicu: "Ako bude bijeli Božić, nadajmo se da će putovanje biti glatko."

Rođen u Middlesbroughu, tijekom života je preživio niz velikih zdravstvenih kriza. Već s 33 godine dijagnosticiran mu je rak gušterače, zbog čega mu je uklonjen dio gušterače, žučni mjehur i dio jetre. Nakon oporavka nastavio je živjeti s dijabetesom i problemima s bubrezima, a 2016. godine doživio je i moždani udar. Unatoč svemu, nije odustao od glazbe te je objavio još dva albuma – "Road Songs For Lovers" 2017. i "One Fine Day" 2019. godine.

Chris Rea Foto: YouTube Screenshot

Chris Rea - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Bio je lice popularne dječje serije, a sada se pojavio u tužnoj snimci koja je obišla mreže

Godine 2017. hitno je prebačen u bolnicu nakon što se srušio tijekom nastupa u Oxfordu, no ni tada nije dopustio da ga zdravstveni problemi zaustave. Umjesto toga, rekao je kako su ga potaknuli da se vrati svojim glazbenim korijenima – bluesu. Isticao je da mu je najveća motivacija bila ostaviti glazbeni trag na koji bi njegove kćeri mogle biti ponosne.

U više navrata govorio je o teškim operacijama koje je prolazio od 1994. godine, opisujući to razdoblje kao noćnu moru. Otkrio je da je u deset godina imao čak devet velikih operacija zbog rijetke i nepredvidive bolesti retroperitonealne fibroze, koja je zahvatila više unutarnjih organa.

Vijest o njegovoj smrti objavila je obitelj. U izjavi supruge Joan i njihovih kćeri Josie i Julije navodi se kako je Chris preminuo mirno u bolnici, okružen obitelji. Joan, njegova ljubav iz djetinjstva, bila mu je velika podrška tijekom najtežih trenutaka, posebno nakon dijagnoze raka, o čemu je Rea govorio i u svom posljednjem televizijskom nastupu 2020. godine.

Chris Rea - 4 Foto: Profimedia

Chris Rea - 3 Foto: Profimedia

Nakon njegove smrti društvene mreže preplavile su poruke oproštaja. Obožavatelji i kolege prisjećali su se njegove glazbe, ljubavi prema automobilima i simbolike toga što je preminuo upravo uoči Božića – blagdana koji je obilježio njegov najveći hit, dok se mnogi voze svojim najmilijima.

Chris Rea ostavio je iza sebe bogatu glazbenu karijeru. Prvi album objavio je 1978. godine, a svjetsku slavu stekao je nizom albuma i pjesama koje su obilježile rock i blues scenu. Iako isprva nije želio objaviti "Driving Home for Christmas", pjesma je s godinama postala jedan od najprepoznatljivijih božićnih klasika.

Kako je nastala pjesma "Driving Home for Christmas", pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Iznenadit ćete se što Ella Dvornik radi kasno usred noći: "Kad te pukne..."

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Kuća preminule glumice krije jednu od najmračnijih holivudskih priča, sada se prodaje za vrtoglavu cifru!

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo pjevač čiji je božićni singl veliki hit u Hrvatskoj, imao je 74 godine

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo glumac iz omiljene krimi serije koju su pratili milijuni, obitelj potvrdila vijest