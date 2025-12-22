Preminuo glumac iz omiljene krimi serije koju su pratili milijuni, obitelj potvrdila vijest

James Ransone, glumac poznat po ulozi u seriji "Žica", pronađen je mrtav u dobi od 46 godina.

Američki glumac James Ransone, najpoznatiji po ulozi Ziggyja u hvaljenoj kriminalističkoj seriji "Žica", preminuo je u dobi od 46 godina. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je Ured sudskog mrtvozornika okruga Los Angeles, navodeći da je glumac počinio samoubojstvo u petak.

Ransone je ostavio snažan dojam u drugoj sezoni serije "Žica", koja se smatra jednom od najboljih televizijskih serija svih vremena. Utjelovio je Ziggyja, nespretnog, impulzivnog i tragičnog sitnog kriminalca, sina Franka Sabotke, sindikalnog vođe i upravitelja dokova u Baltimoreu, u razdoblju kada lokalna brodarska industrija propada.

James Ransone - 5 Foto: Profimedia

James Ransone - 1 Foto: Afp

Lik Ziggyja pojavio se u ukupno 12 epizoda i ostao je jedan od najupečatljivijih u cijeloj seriji.

Osim u "Žici", Ransone je ostvario zapažene uloge u miniseriji "Generation Kill" iz 2008. godine, koju je također kreirao David Simon, te u filmu "Ono 2" iz 2019., snimljenom prema romanu Stephena Kinga. Publika ga pamti i po ulogama u filmovima i serijama "Prom Night", "The Black Phone", "Zakon i red" i "Ekipa za očevid".

James Ransone - 2 Foto: Afp

Nakon objave vijesti o njegovoj smrti, brojne kolege i prijatelji oprostili su se od glumca putem društvenih mreža.

Posebno emotivnu poruku objavila je njegova supruga Jamie McPhee, s kojom ima dvoje djece. U oproštajnoj objavi zahvalila mu je na zajedničkom životu i obitelji koju su izgradili, istaknuvši da će njihova povezanost trajati zauvijek. McPhee je pritom podijelila i poveznicu na humanitarnu akciju Nacionalnog saveza za mentalne bolesti, čime je dodatno skrenula pozornost na važnost mentalnog zdravlja.

James Ransone - 4 Foto: Profimedia

Ransone je 2021. godine javno govorio o traumama iz djetinjstva, otkrivši da je kao dječak bio žrtva seksualnog zlostavljanja, što je, kako je naveo, kasnije utjecalo na njegove borbe s ovisnošću o alkoholu i heroinu.

HBO, koji je emitirao "Žica" u SAD-u, oprostio se od glumca objavom njegove fotografije u ulozi Ziggyja uz poruku „In Loving Memory”. Počasti su mu odali i brojni redatelji i glumci s kojima je surađivao, opisujući ga kao talentiranu, suosjećajnu i iskreno dobru osobu.

James Ransone iza sebe ostavlja snažan glumački opus i likove koji su obilježili suvremenu televiziju i film, a njegov doprinos "Žici" i drugim projektima ostat će trajno zapisan u povijesti televizije.

