Maja Šuput puna dojmova nakon velikog finala Supertalenta: "Kakva noć..."

Maja Šuput javila se puna dojmova nakon velikog finala Supertalenta u nedjelju u Areni Zagreb.

Finale Supertalenta donijelo je spektakl, emocije i nezaboravne trenutke, a kao pobjednici večeri izašli su Duo Turkeev & Kids.

Put ukrajinske obitelji s njemačkom adresom ne bi bio moguć bez Maje Šuput, koja je na audiciji stisnula zlatni gumb te ih tako izravno uvela u polufinale.

Galerija 25 25 25 25 25

Fabijan Pavao Medvešek, Davor Bilman, Maja Šuput, Martina Tomčić Moskaljov Foto: Nova TV

Maja Šuput Foto: Nova TV

Maja Šuput u finalu Supertalenta - 2 Foto: Nova TV

Naša pjevačica još jednom je pokazala zašto je jedno od zaštitnih lica showa. Nakon završetka velikog finala pjevačica i članica žirija podijelila je svoje dojmove uz atraktivnu fotogaleriju sa snimanja te otkrila koliko je večer bila intenzivna, ali i posebna.

Maja je tijekom večeri blistala u dvama potpuno različitim, raskošnim izdanjima – od glamurozne haljine koja je dominirala pozornicom do scenskog outfita u kojem je i zapjevala pred publikom u Areni. Upravo je brza promjena kostima u live programu bila jedan od najstresnijih, ali i najzabavnijih dijelova večeri.

Koja vam je Majina haljina iz finala bolja? Bijela

S nastupa Bijela

S nastupa Ukupno glasova:

Maja Šuput na Želim život - 1 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Maja Šuput i Marko Grubnić - 8 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Blagdani u Thompsonovom domu: Iznenadit će vas što je njegova supruga pripremila za Božić!

"Bilo je super zabavno i iznimno stresno u par minuta u live programu promijeniti kostim te iz haljine koja je veća od Arene ući u onaj za pjevanje. Naravno, pjevati u Areni je bio još veći gust od žiriranja, pa sam jučer imala baš svoj dan. Kakva noć, ljudi moji..." napisala je Maja na Instagramu i objavila pobliže haljinu u kojoj je izvela pjesmu "Nisam ja za male stvari".

Nakon mjeseci snimanja, komentiranja i bodrenja kandidata finale u zagrebačkoj Areni za Maju je bilo kruna cijele sezone – večer u kojoj je spojila sve što voli: show, glazbu, pozornicu i publiku. Sudeći po njezinim utiscima, Supertalent je završio baš onako kako treba – spektakularno.

Reakcije pobjednika pročitajte OVDJE.

Maju je iz VIP lože pratio i sin Bloom uz oca Nenada Tatarinova. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Klingor podijelila emotivne prizore s kćerina 18. rođendana: "Blagoslovljeni smo!"

1/42 >> Pogledaji ovu galeriju +37 Zanimljivosti Pogledajte kako je izgledalo prvo i jedinstveno finale Supertalenta u Areni Zagreb!

Pogledaji ovo Celebrity Martina Tomčić nakon finala Supertalenta odlučila se na drastični rez!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kuća preminule glumice krije jednu od najmračnijih holivudskih priča, sada se prodaje za vrtoglavu cifru!