Martina Tomčić nakon finala Supertalenta odlučila se na drastični rez!

Martina Tomčić nakon finala Supertalenta u Areni Zagreb odlučila je promijeniti frizuru.

Martina Tomčić priredila je malo iznenađenje nakon završetka spektakularnog finala Supertalenta u zagrebačkoj Areni.

U backstageu je, tik nakon završetka emisije, odlučila skratiti kosu. Na svom Instagram Storyju objavila je video u kojem sjedi na stolici s frizerskim ogrtačem, dok joj poznati frizer Martin Posavec dotjeruje frizuru.

"Emisija se završila i prvi put se šišam u 11 i 15 navečer. Martina je ovo tu sve ošišao prije emisije, a sada da ja ne bi bila malo u stepenicama, ispunjava mi želju. Supertalent mi je ošišao kosu. Više nisam Samson", rekla je.

Martina Tomčić Foto: Martina Tomčić/Instagram

Nakon glamurozne večeri ispunjene emocijama, nastupima i velikim finalom koje je osvojio Duo Turkeev & Kids, članica žirija odlučila je večer zaključiti – novom frizurom. Opušteno i nasmijano, Martina je pokazala da i iza kulisa vlada dobra energija.

Davor Bilman, Maja Šuput, Fabijan Pavao Medvešek, Martina Tomčić Moskaljov Foto: Marko Seper/PIXSELL

Martina Tomčić Foto: Nova TV

