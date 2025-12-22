Ovaj božićni hit ne bi postojao bez oduzete vozačke dozvole i jedne posebne vožnje kući za Božić

Chris Rea, autor božićne uspješnice "Driving Home for Christmas", preminuo je u dobi od 74 godine, svega nekoliko dana uoči Božića.

Glazbeni svijet ostao je bez jednog od svojih prepoznatljivih glasova. Chris Rea, britanski kantautor najpoznatiji po blagdanskom hitu "Driving Home for Christmas", preminuo je u dobi od 74 godine nakon kratke i teške bolesti.

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je obitelj. U priopćenju u ime supruge i dvoje djece navodi se kako je Rea preminuo mirno u bolnici, okružen najbližima.

Rei je veliku popularnost donijela pjesma "Driving Home for Christmas", a njegova smrt došla je u vrijeme kada mnogi putuju doma kako bi sa svojim najmilijima bili za Božić. U kratkom roku postala je jedna od najprepoznatljivijih božićnih pjesama svih vremena.

Rea je pjesmu napisao još 1978. godine, inspiriran vlastitim iskustvom vožnje kući za Božić iz Londona do svog rodnog Middlesbrougha. Budući da nije imao vozačku dozvolu i novac za vlak, njegova je supruga Joan došla po njega u svom autu Austin Miniju, a tijekom duge, snježne vožnje pjesma mu je počela dolaziti u glavu.

Gledajući druge vozače u prometu, kaže se da je počeo pjevati: "We’re driving home for Christmas…" i zapisivati stihove kako su se svjetla grada pojavljivala kroz prozor automobila.

Rea je čak razmišljao dati pjesmu drugom izvođaču. Spominjao je da ju je namjeravao ponuditi Vanu Morrisonu, ali se na kraju odlučio snimiti i objaviti je sam, što se pokazao kao pun pogodak.

Prva snimljena verzija "Driving Home for Christmas" objavljena je 1986. godine kao B-strana singla "Hello Friend", a dvije godine kasnije, pjesma je nanovo snimljena i uključena na Rein kompilacijski album "New Light Through Old Windows" iz 1988. godine, gdje se pojavila kao jedna od glavnih novih stvari i potom objavljena i kao samostalni božićni singl.

Originalna objava nije odmah postigla veliki uspjeh na ljestvicama, došavši tek do 53. mjesta na UK Singles Chartu, no kako su godine prolazile, pjesma je sve više postajala božićni klasik. Od 2007. godine redovito se vraća na britansku ljestvicu singlova, a 2021. čak je dosegnula i visoko deseto mjesto UK Singles Charta, rezultat koji svjedoči o popularnosti pjesme. Novi život udahnuli su joj i streaming servisi, pa tako na Spotifyju bilježi preko 659 milijuna streamova.

Velik uspjeh ima i u hrvatskom radijskom eteru, u kojem je trenutačno druga najemitiranija božićna pjesma ovogodišnjega adventskog razdoblja, prema podacima servisa 1played, Airplay Radio Charta i Hrvatske diskografske udruge.

Chris Rea je tijekom života često govorio o pjesmi i svom odnosu prema njoj. U razgovorima je priznao da ju u početku nije želio objaviti jer je mislio da bi joj to moglo narušiti njegovu glazbenu kredibilnost. Međutim, kasnije je rekao da mu je drago što je ipak pustio pjesmu u svijet jer je postala omiljena publici svake godine.

"Driving Home for Christmas" svojim jednostavnim, ali emocionalno snažnim tekstom, nostalgičnom melodijom i univerzalnom temom — željom da se što prije stigne kući svojoj obitelji i voljenima — pogodila je generacije slušatelja. Godinama nakon objave, pjesma nije samo klupski hit, već i svojevrsna božićna "tradicionalna" pjesma koja se svake godine ponovno vraća na playliste i liste popularnosti diljem svijeta.

