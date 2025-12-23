Albina Grčić o prstenu na ruci koji je privlačio poglede, obitelji i vjeri: ''Desilo se jedno dublje obraćenje''

U najhladnijem dijelu godine, Split je proteklog vikenda disao najtoplijim srcem. Na Pjaci je održan duhovni koncert, koji je otvorio adventsko vrijeme, a među izvođačicama bile su i Albina Grčić i Vanessa Mioč. Pjevačice su našem Hrvoju Kroli za IN magazin otkrile zašto je upravo ovo vrijeme godine za njih posebno.

Splitska Pjaca proteklog je vikenda postala mjesto molitve, pjesme i zajedništva. Podsjećajući kako Božić nije samo svjetlo lampica, nego i svjetlo u srcu.



''Što ja kažem, blagoslovit ćemo ljude za početak i onda može krenuti ovaj drugi program. Tako da je evo stvarno baš lijepo da se to odvija ovdje u Splitu na otvorenom sklopu adventa, ipak da se nekako svi prisjetimo zbog čega je zapravo uopće Božić važan''.



Duhovna glazba danas sve češće izlazi iz crkvenih klupa i puni trgove, arene. Koliko je ta poruka danas snažna, pokazuje i koncert Progledaj srcem koji će se dogodine održati u zagrebačkoj Areni, već sada rasprodanoj.



''Smatram da se Bog stvarno služi apsolutno svim medijima da dopre do ljudi. Ne radimo mi, nismo bitni mi, nego je bitno ono što On čini kroz nas i tako nekako uvijek nastojim pristupit tom izvođenju i samoj duhovnoj glazbi tako da mislim da se stvarno velike stvari mogu dogoditi upravo kroz duhovnu glazbu''.



Advent za Albinu nosi tišinu, preispitivanje i povratak unutarnjem miru. Vrijeme u kojem se, kaže, najlakše podsjetiti što je uistinu važno.



''Meni je ovo došašće bilo puno nekih kušnji, bila sam baš u 100 napasti, željela sam ići svako jutro na zornice ali moram priznat da nisam bila dosljedna, ali stvarno nekako držim svoj fokus na onome što je bitno, a to je dolazak Isusa. Mene je uvijek obitelj učila da je to najvažnije i drago mi je da ćemo se i ove godine svi obiteljski okupiti kod bake na selu''.

Vrijednosti koje nosi iz djetinjstva, Albina danas živi i u odraslom životu. Obitelj joj je najvažniji oslonac.''To su jedne od najljepših uspomena koje ja imam, to zajedništvo. To su neke vrijednosti koje su mi usađene od malih nogu. Imam predivnu obitelj koja me uvijek podržavala, s kojima sam rasla u ljubavi i radosti, uvijek su me štitili od svega''.Od pop princeze do duhovne princeze, kako je danas mnogi nazivaju. Iako je taj put dio publike iznenadio, pjevačica ga doživljava kao prirodan nastavak vlastite priče.''Vjerojatno šoka ne bi bilo da ja nisam bila percipirana kao javna ličnost koja je postigla neke stvari pa i Eurosong pa je s obzirom na to bio šok. Ali bilo tko ko mene poznaje zna kako sam rasla i odgajana i da sam bila u crkvenom zboru. Ali se naravno desilo jedno dublje obraćenje ja bi rekla''.Uz glazbu, Albina danas kombinira i posao u marketingu, ostajući vjerna svojoj kreativnoj strani. A i privatno mir i ispunjenost ne prolaze nezapaženo. Ni osmijeh, ali ni zanimljiv prsten na ruci.''Sve ide lijepo, zadovoljna sam, sretna sam, ispunjena sam i mirna sam. To mi je stvarno najvažnije. Ne trebate ništa dodatno analizirati, sve je u redu. A ljudi vole promatrati i analizirati, uopće ne sumnjam da će bit netko tko će to primijetiti''.Vanessa vjeruje da je upravo ovo vrijeme prilika za unutarnje pospremanje, ne samo doma, nego i u sebi.''Mislim da je to jedan prekrasan period gdje možemo puno raditi na sebi, nije samo da ćemo čistiti prozore i pospremati doma, nego preispitivati godinu iza sebe jesam li se dovoljno dala, jesam li bila dobar prijatelj, sestra, kćer. Tako da je lijepo razmisliti o svemu tome i što možemo osjetiti to zajedništvo'', govori pjevačica Vanessa Mioč.Ni za Albinu ni za Vanessu, etikete nisu važne. Važna je poruka i osjećaj da su tamo gdje trebaju biti.''Mi sve djevojke smo Njegove princeze. I trebamo biti svjesni toga jer često nije lako biti u svemu tome. Tu su i nesigurnosti, strahovi, napasti i moramo biti svjesni da smo svi s razlogom tamo gdje jesmo i ja i ona, svi mi''.U vremenu kada se često traži vanjski sjaj, Albina i Vanessa podsjetile su da je prava ljepota tiha, duboka i iskrena. A advent na Pjaci pokazao je da se u srcu Splita, itekako ima što slaviti.

