Rišpet vraća u život pjesmu posvećenu Jakši Fiamengu, poslušajte emotivnu baladu!

Rišpet je u novoj, emotivnijoj verziji ponovno snimio baladu “Pala si (ka zvizda s neba)” kao posvetu pokojnom Jakši Fiamengu, autoru njezinih bezvremenskih stihova.

Jedna od najemotivnijih balada iz bogatog repertoara Rišpeta, zaživjela je u novoj verziji. Prvi puta snimljena 2012. balada ''Pala si (ka zvizda s neba)'' i objavljena na debitantskom albumu Rišpeta, vremenom je prerasla u jednu od onih koju publika posebno obožava.

Što je sasvim dovoljno razloga dalo ekipi iz Rišpeta da je ponovo snime u studiju uz prateći videospot.

Posebnu emotivnu vrijednost pjesmi daje činjenica da je posvećena uspomeni na pokojnog Jakšu Fiamenga, legendarnog pjesnika i jednog od najvećih autora dalmatinske glazbene riječi. "Pala si (ka zvizda s neba)" ujedno je i posljednja pjesma koju je napisao Jakša za Rišpet, nakon bezvremenskih "Sunce mi od tebe dolazi" i "Kad je pošla ća".

"Ova pjesma nam je oduvijek bila posebno bliska. S godinama smo osjetili da je došlo pravo vrijeme da je ponovno snimimo, s više iskustva i još više emocije. Na ovaj način željeli smo joj dati novi život, ali i odati počast Jakši Fiamengu, čiji stihovi i danas žive kroz našu glazbu", poručuju iz Rišpeta.

Nenametljiva, iskrena i snažna balada o ljubavi što ne prestaje ni onda kada ostane samo uspomena, donosi prepoznatljiv zvuk Rišpeta, ali i dodatnu zrelost, potvrđujući trajnu vrijednost Jakšinih stihova te autentičnost Rišpeta koji već godinama uspješno spajaju emociju, tradiciju i suvremeni dalmatinski izričaj.

