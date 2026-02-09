Kad se okrenula, blicevi fotoaparata otkrili su koliko je prozirna bila njezina suknjica

Manekenka je rođendan proslavila u Hollywoodu u smjelom izdanju koje je privuklo sve poglede okupljenih.

Manekenka Brooks Nader proslavila je svoj 29. rođendan u Hollywoodu u velikom stilu, potvrdivši status prave kraljice večeri. Zabava je okupila je brojne poznate goste, a slavljenica je od samog dolaska bila u središtu pozornosti.

Brooks se pojavila u uskom bijelom korzetu, koji je savršeno naglasio njezinu figuru i bujni dekolte, dok je kombinaciju upotpunila crnom suknjom koja je dodatno istaknula njezine duge noge.

Brooks Nader Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je ova plavuša od koje se Severina ne odvaja već 25 godina?

Tek kada se okrenula, blicevi fotoaparata otkrili su koliko je njezina kombinacija bila prozirna, dodatno naglasivši smjelost cijelog izdanja.

Brooks Nader Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Nema više skrivanja romanse? U viralnom videu spominjala se i mama vozača Formule 1!

Smjela, ali elegantna kombinacija bila je pun pogodak za večernji izlazak, a visoke crne sandale i efektni nakit zaokružili su cijeli look.

Na fotografijama se vidi kako slavljenica samouvjereno pozira i uživa u slavlju, a njezin osmijeh nije silazio s lica.

Rođendanskoj proslavi pridružili su se i brojni poznati gosti, među kojima su bile Selena Gomez, Jodie Turner-Smith i Ashley Benson, što je dodatno podiglo razinu glamura.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Zbog bujnih oblina prozvali su je najsavršenijom ženom na svijetu, a ovo je njezina priča

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Možete li na prvu pogoditi koji je poznati Hrvat otac ovom hrvaču? Vratio se onom u čemu briljira!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Slavu preko noći nije lako podnio, a povezivali su ga s brojnim ljepoticama