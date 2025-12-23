Marijana Mikulić iskreno o obraćenju prije 4 godine: ''Vjera je moje utočište''

Glumica Marijana Mikulić napisala je predstavu u kojoj iskreno govori o svojem životu te problemima i stuacijama u kojima će se mnogi prepoznati. S našom je Julijom Bačić Barać razgovarala ne samo o svojoj monodrami, već i kako je prije 4 godine doživjela obraćenje te zašto na društvenim mrežama prikazuje stvarni život, bez uljepšavanja.

"Žena, majka, glumica-Mare" autorska je predstava glumice Marijane Mikulić koju će u siječnju premijerno izvesti u Lisinskom. Pisati monodramu počela je iz frustracije.

''Jednostavno sma počela stalno vikati, bila sam nesretna, nisam imala nikakav kanal za pražnjenje toga što je u meni čučalo, prevelika je bila moja potreba za mojim poslom, a ja sam ju suzbijala. Postala sam nemoguće frustrirana s vremenom, a i to je izbijalo iz mene koliko god ja to negirala. Ekslpodirala bi na muža, na dijete i onda sam shvatila da trebam kreativno pražnjenje'', priča Marijana.

I tako je nastala "Mare", autobiografska predstava u kojoj progovara o temama u kojima će se mnogi prepoznati.

''Moji stavovi i razmišljanja, o odnosima muškatraca i ženu, koliko se život mijena kad dođu djeca, koliko ženama, a koliko muškarcima'', priča Marijana.

I o svemu tome Marijana govori bez dlake na jeziku.

''Koštala me puno ta moja iskrenost i autentičnost, moja pokojna baba Šima i ja, uvijek kažem je l' sam baš to morala pokupiti od nje, a na koncu je to ispala super stvar''.

Da bi se danas osjećala dobro i zračila sretno trebalo je puno truda.

''Puno sam ja radila na sebi u svim segementima išlo je to pisanje, pa psihoterapija, pa sam prije 4 godine doživjela obraćenje ajmo reći i tu sam u vjeru zaronila u potpunosti i tu sam našla svoj mir''.

Problemi s renovacijom kuće, borba s dijagnozom najmlađeg sina, muževo preseljenje u Njemačku na godinu dana-zbog svega toga doživjela je potpuno raspad nakon kojeg je uslijedilo obraćenje.

''Bože ako te ima daj mi znak, ja dalje ne mogu. I tu se dogodio jedan klik, prijateljica mi je poslala jedan link. To je baš blo nešto što mi je u tom trenutku trebalo i od tog je krenulo. Vjera je nekako moje utočište kad sve drugo štima ili ne štima, uvijek sam tamo da plačem, da tugujem, da se zahvalim, da se vesleim i tu nalazim hranu, mir i punjenje za sve u životu''.

Njenom trećem sinu dijagnosticiran je poremećaj iz spektra autizma i o tome često javno govori, a to znači da se i često susreće s negativnim komentarima.

''Mislim da su to ljudi koji ili imaju previše slobodnog vremena jer ja se ne stignem baviti vlastitim brakom, mužem i djecom, a kamoli nešto drugo, to je pod broj jedan, a broj dva je nemaju sva djeca isti potencijal, ali nemaju ni svi roditelji, ali ne moraš zato pljuvati po drugima koji nešto pokušavaju'', govori Marijana.

Na instagramu ju prati više od 46 tisuća ljudi, a ona se i virtualno se trudi biti baš onakva kakva je, bez uljepšavanja.

''Zašto ja doma kao se nešto snimam moram biti nalarfana, a ja i moja djeca, svi u bijelim pidžamama ležimo i gledamo film. Kad? Pa imam rasparenu pidžamu, nosim reklamne majice, ne volim to, ne volim taj imperativ'', priča Marijana.

Svoj profil doživljava kao ogledalo stvarnog života.

''Drago mi je da ljudi dođu na moj profil i da im to čini dobro, da se ojsćaju da su ljudi i da su normalni, i da nije nenormalno imati pun sudoper suđa i da suđe neće pobjeći i da je normalno da pas nije ošišan i da je normalno imati sendvič dan'', govori Marijana.

U idućoj godini Marijanina predstava "Mare" vjeruje, obići će Hrvatsku. Radit će i na dokumentarcu kojeg priprema, ali i dalje će na prvom mjestu biti mama.

