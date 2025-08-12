Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak? Udana je za našeg glazbenika

Arsen Dedić bio je u braku s Vesnom Matoš s kojom je dobio prvo dijete - kćer Sandru.

Kada su se upoznali, Gabi Novak i Arsen Dedić već su imali ispisane stranice svojih ljubavnih priča.

Legendarni glazbenik prije Gabi ljubio je Vesnu Matoš, rođakinju slavnog hrvatskog pjesnika Antuna Gustava Matoša. Taj je brak trajao tri i pol godine, a iz njega je rođena Arsenova kći Sandra.

Sandra Dedić Slavica Foto: Instagram

Sandra danas živi daleko od Hrvatske — preselila se u sunčani Los Angeles.

In Magazin: Alen Slavica - 9 Foto: In Magazin

Upravo tamo, daleko od naše javnosti, gradi svoj život sa suprugom, glazbenikom Alenom Slavicom, nekadašnjom velikom zvijezdom domaće scene poznatim po bezvremenskom hitu "Dao sam ti dušu".

Par zajedno ima kćerkicu Emu, a ponosni tata s vremena na vrijeme na društvenim mrežama podijeli njihove zajedničke trenutke.

Sandra i Alen bili su vrlo bliski s Matijom Dedićem i Gabi Novak, a upravo je Sandrin suprug otkrio nepoznatu stranu naše glazbene dive.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Alen Slavica, Gabi Novak, Sandra Dedić Slavica Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Matija Dedić, Alen Slavica, Gabi Novak, Sandra Dedić Slavica Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Alen se nedavno i za naš IN magazin prisjetio trenutka kada je upoznao svog punca Arsena. Više pročitajte OVDJE.

Matija Dedić i Alen Slavica - 3 Foto: Bruno Konjevic / CROPIX

OVDJE pogledajte rijetku fotografiju brata i sestre, Matije i Sandre.

