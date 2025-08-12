Na kopnu, moru i u dubinama: Tko su Hrvati koji su oborili svjetske rekorde?

Luka Modrić prvi je Hrvat koji je osvojio Zlatnu loptu, Goran Ivanišević prvi je naše gore list u Međunarodnoj teniskoj kući slavnih, a Marko Perković Thompson oborio je svjetski rekord u broju prodanih ulaznica. Niz "prvih" nastavljamo pomalo ekstremnim podvizima domaćih sportaša i avanturista te otkrivamo kako se osjećaju dok pomiču granice mogućeg.

Svoj hobi i strast – putovanja – pretvorio je u posao i jednostavno se usudio sanjati. Ove godine mu se san da posjeti sve zemlje svijeta i ostvario, a Kristijan Iličić postao je prvi Hrvat kojem je to pošlo za rukom.

"Gledajte iza mene – najveći stadion na svijetu. Stane 150 tisuća ljudi."

Naš putopisac tek je jedan od tristotinjak ljudi na svijetu koji su posjetili svih 197 država. No, za njega ovo nije tek broj – to su, prvenstveno, brojne priče koje će zauvijek pamtiti.

"Od toga da su mi ponudili za 100 dolara da raznesem kravu bazukom, do toga da sam u Manili bio pet dana u bolnici i skoro umro, u Grand Canyonu nismo mogli naći smještaj pa smo spavali u autu na parkiralištu, a onda su nas dočekali šerifi i držali na nišanu."

Sve doživljeno dodatno ga je oblikovalo kao čovjeka. Afganistan mu je, kaže, otvorio oči, a u Etiopiji je upoznao ljepotu i tugu, što je pretočio u tetovažu na svojoj ruci. Njegovo putovanje svijetom trajalo je 18 godina, a posljednja na redu bila je Šri Lanka.

Prije 46 godina i Stipe Božić upisao se u legende te postao prvi Hrvat na krovu svijeta.

"U to vrijeme sam bio luđak, pa i u svojoj obitelji. Otac je zabranio, a mama je rekla: 'Nemoj mi činit sramotu! Šta će ljudi reć?'"

Stipe ipak nije odustao i, naslonivši se na dugu tradiciju splitskog alpinizma, krenuo je na ono što se činilo gotovo nemogućom misijom. Od baznog kampa do vrha trebalo mu je 45 dana. Sedamnaest tona opreme nosilo je 750 nosača. No muku, trud i strah izbrisala je ljepota Himalaje i uspon na Mount Everest.

"Navru osjećaji da si zaista na vrhu svijeta, fizički. Oko tebe su planine i onda se sjetiš koliko je tvojih prijatelja sanjalo o tome, koliko će se kasnije to gledati i pričati… To je zaista veličanstven osjećaj."

Do danas se osmero Hrvatica i Hrvata popelo na najviši vrh Himalaje.

Niti oluje, niti lomovi dijelova broda, koji su mu putovanje produžili za čak godinu dana, jedriličara Sašu Fegića nisu spriječili u ostvarenju dječačkog sna. Ovaj se avanturist svojom jedrilicom upisao u povijest kao prvi koji je pod hrvatskom zastavom oplovio svijet južnom rutom.

"Pojma nisam imao u što se upuštam."

"Treba napraviti puni krug. Nema smisla polovičan."

Kako bi obišao kuglu zemaljsku, bilo mu je potrebno 28 mjeseci. Za ovaj je pothvat odabrao najtežu rutu, koja prolazi najudaljenijim mjestima na planetu.

"Najopasniji trenutak bio je nakon oplovljavanja Horna, kad smo imali jako nevrijeme koje je trajalo dva dana. Bio je ekstremno velik val koji nas je poklopio i koji je djelovao kao da nam je zadnji. Ali imali smo sreće da se brod uspio izvući iz toga."

No već u prvoj luci lako se zaboravljaju sve nedaće i pamte samo sretni dani.

A u morske dubine vodi nas još jedan avanturist. Petar Klovar nedavno je srušio svjetski rekord u najtežoj disciplini ronjenja na dah. Zaronivši 103 metra bez pomoći peraja, plivačkim stilom sličnim prsnom, upisao se u povijest.

"Ja sam uvijek bio jako natjecateljski, kompetitivan i uvijek ću biti. Meni ovo nikako nije dosta, čisto iz razloga jer vidim da mogu još. Da sam udario neki plafon, vjerojatno bih malo stao na kočnicu, ali sad nemam nikakvu namjeru stati. Dapače, probat ću još nešto luđe napraviti, probati još dublje ići – koliko god je moguće."

Cijeli zaron trajao je nešto više od četiri minute, a ovaj ronilac ima i niz drugih svjetskih i nacionalnih rekorda u ronjenju na dah. Njegov zaron od 140 metara i dalje je najdublji ikad zabilježen.

"Najveća opasnost je taj fizički pritisak mora. Njega se najviše rješavamo kroz česte zarone. Nerealna opasnost su morski psi – to nas uvijek svi pitaju – ali kako mi uglavnom ronimo na otvorenom moru, gdje je jako duboko, tamo uglavnom nema ničega. Ja ljudima kažem da je to kao da ronite usred pustinje – u biti ispadne jako slično tome. Vjerojatnost da nešto vidimo toliko je mala da bi više oni bili iznenađeni nego mi."

Usprkos golemom uspjehu i statusu najboljeg na svijetu, naš ronilac ne staje, jer njegova je misija pomicanje granica.

