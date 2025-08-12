Zuhra iskreno o očinstvu i sinu: ''Osnovna stanica društva je obitelj, ja njega pitam što treba...''

Kada bi se snimao film o Ronaldovu životu, jedan od naših najpoznatijih glumaca, Zlatan Zuhrić – Zuhra, možda bi se dobro snašao u ulozi njegova oca. Do tada, u tandemu s mladim Tinom Sedlarom, Zuhra oduševljava publiku predstavom neobična naziva – Ocat i sin. Time su otvorili teme s kojima se gotovo svi mogu poistovjetiti. S njima je razgovarao naš Hari Kočić.

Dvojici talentiranih glumaca možda i nije bilo jednostavno pronaći okosnicu priče, ali jednom kada su je pronašli, ideje su, kažu, samo potekle.

"Zato što je to jedan od najklasičnijih odnosa – taj između oca i sina – i onda smo mi skupili sve: moja iskustva i Tin sa svojim roditeljima, i to smo onda sabili. To je, ustvari, koncentrirani prikaz oca i sina u sat i pol vremena i, naravno, da ima jako puno smiješnih situacija'', kaže Zlatan Zuhrić Zuhra.

"Meni je to jako dobro iskustvo i on je jedna jako normalna osoba. Iako je javna osoba, mislim da je jako prizemljen i super mi je s njim raditi i rasti uz njega'', kaže Tin Sedlar.

Kaštelanska publika pod vedrim je nebom uživala gotovo puna dva sata u pričama kojih smo i sami često bili protagonisti.

''Kad ih skupite u kratkom vremenu, onda se ljudi prisjete svega i svojih sinova i kćeri pa to onda izaziva humor jer mora biti nešto poznato. Zato su najbolje humoristične emisije škole ili bolnice. Nema humoristične serije o Marsu kad tamo nitko nije bio!"

Omiljeni glumac kaže kako je za njega očinstvo jedno od najvažnijih životnih iskustava.

"Ima ona stara izreka da bi svaki čovjek na planetu morao obrađivati deset kvadrata zemlje i napraviti barem jedno dijete. To mislim da je osnova svega, odnosno, ono što se kaže – osnovna ćelija društva je obitelj, sa ili bez djece – ali naravno da nam djeca puno trebaju i znače."

Sin mu je, kaže, oslonac u vremenima koja obilježava nevjerojatna brzina tehnološkog napretka i društvenih promjena.

"Oni sad imaju takav priljev informacija i tom brzinom žive kojom ja ne stignem više, jer sam već okrenuo šesticu, tako da onda ja njega pitam što je in, što je cool, što treba, što ne treba…"

Zuhra ove godine slavi 40 godina karijere, a na pitanje je li lakše bilo biti mladi glumac osamdesetih ili danas, dvije generacije imaju, naravno, različite odgovore.

"Nama je bilo lako jer su se tih osamdesetih godina stvarali pokreti. To je doba i kad je glazba cvjetala, kad se pojavio prvi nezavisni Radio 101 pa prva nezavisna televizija, i mi smo imali tu sreću da smo bili sudionici toga. Mislim da mladi danas, nažalost, nemaju toliko dobrih prilika."

"Dostupnije su informacije svima, baš zbog tih društvenih mreža. Nekad su kvalitetne stvari došle do izražaja. Sada se sve vidi – svakakve predstave, svakakvi stand-upovi – ali opet, za reklamu, za doći do ljudi je lakše, treba to samo znati iskoristiti'', dodaje Tin.

"Imamo u planu još jednu predstavu koja se zove Mama se vraća, kada će nam se pridružiti jedna glumica kojoj neću sad otkriti ime. I još Zuhra i ja imamo jednu predstavu u planu. Ima inspiracije, ima svega, samo da bude zdravlja – i bit će svega."

Publiku u Kaštelima svakako su oduševili, pa jedva čekamo nove predstave ovog talentiranog tandema.

