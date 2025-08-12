Doris Dragović sasvim iskreno o braku, životu i impresivnoj karijeri: ''Kad dođe vrime, lipo ćemo se spakirat i pravac...''

Domaća glazbena diva Doris Dragović našem Gordanu Vasilju progovorila je o 35-godišnjem braku s bivšim vaterpolistom Marijem Budimirom, životu i impresivnoj karijeri koja traje više od četiri desetljeća.

Nakon više od 40 godina impresivne karijere Doris Dragović prvi je put nastupila u bajkovitom ambijentu solinske Gradine. Bila je to jedna od onih večeri koje je vrijedilo čekati. Glazbena diva već je na taktove prve pjesme na noge digla publiku, koja je više od dva sata uglas pjevala njezine bezvremenske hitove.

"Ja sam toliko počašćena što sam prvi put ovdje, to mi je baš bio san. Poseban ambijent, posebno mjesto uvijek izaziva neke posebne osjećaje. Lijepo mi je i sretna sam i zahvalna što sam tu."

Dovoljno je da njezin tim oglasi koncert na društvenim mrežama i ulaznice planu za samo nekoliko sati.

"I što bih ti ja sad trebala reći na to? (smijeh) Ja mislim da je stvar u tim godinama što su generacije rasle s tim što ja radim i da je to ključ, inače..."

A na radost mnogobrojnih obožavatelja ove karizmatične Splićanke, nakon čak 16 godina uskoro izlazi njezin novi album, koji autorski potpisuje Ivan Huljić.

"Svađali smo se oko naslovnice (smijeh). I konačno je moja Mia presudila jer je napravila nešto prekrasno, nešto što se meni jako svidjelo i napokon imamo i naslovnicu. Malo oklijevamo, ljeto je valovito pa onda nije baš pogodno za predstavljanje novog materijala, ali s prvim malo smirenijim danima – eto i nas."

Iako je u travnju napunila 64 godine, Doris na sceni i dalje pršti nevjerojatnom energijom.

"Ma to je Božja volja, nekako ću ja ovo raditi dok to bude imalo smisla odozgo. Zahvalna sam na svakom danu, na svakoj godini. Kad dođe vrime, lipo ćemo se spakirat i via."

A osim na poslovnom, pjevačici raskošnog glasa ide i na privatnom planu. Njezina najveća potpora je suprug Mario, s kojim je 35 godina u skladnom braku.

"Ono što moramo znati i ono što je definitivno, to je da mi sami odlučujemo o svemu. I ako nam se ne čini, i ako nam je neki put lako reći 'on je kriv, ona je kriva, nisam ja', mi smo sami u tome. Naše su odluke, mi odlučujemo kojim smjerom će ići naš život, koliko ćemo čvrsto držati konope kad je najteže, kad dere jugo, bura. To je naša volja, naš izbor."

Doris nam je otkrila i kako zbog brojnih koncerata ovog ljeta još nije bila na plaži.

"Ne, ne možeš, kad smo mi preksutra na Krku, pa odatle idemo u Zagorje, pa se spuštamo u Primošten – kaotično je, nemoguće."

A iako je svi znamo kao Doris Dragović, u njezinim dokumentima stoji Dorotea Budimir, ali tako je, kaže, nitko ne zove.

"Osim pospanog recepcionera kad mu stignemo usred noći pa mu samo turnemo osobnu kartu na kojoj piše Budimir Dorotea. Onda kaže: 'Dorotea, vi imate sobu 413.'"

Jedna od naših najvećih zvijezda živi u centru Splita, u istoj zgradi u kojoj su stanovali i pokojni glazbeni velikani Zdenko Runjić i Oliver Dragojević.

"Vrlo je to indikativno – pokojni, pokojni, ostala sam još ja (smijeh). A i ja se nešto loše osjećam ovih dana (smijeh). Bilo je čarobno, pogotovo dok je Zdenko bio. Bilo je čarobno doći kod njega u Skalinadu pa ti on pušta svoje najnovije pjesme. Duša mi vene za njegovim predivnim mjuziklom Grgur kojeg smo odradili, koji je bajka, ali evo, razumijem da ga je teško postaviti i da to jako puno košta, ali to je takva ljepota."

Nadamo se da će Runjićev Grgur ugledati svjetlo dana i da će nas Doris još dugo uveseljavati svojim vrhunskim koncertima.

