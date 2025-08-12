Brutalne noge J.Lo u seksi najlonkama srušile internet: "Nismo bili spremni za ovu objavu!"

Jennifer Lopez oduševila je obožavatelje izazovnim crnim izdanjem koje ističe njezinu figuru i zanosne noge.

Jennifer Lopez ponovno je dokazala da itekako zna kako privući pažnju svojih obožavatelja. Ovoga puta glumica i pjevačica pozirala je u izazovnoj crnoj kombinaciji koja savršeno naglašava njezinu figuru.

U uskom crnom bodiju, prozirnim čarapama s cvjetnim uzorkom i visokim potpeticama, J.Lo je pozirala ispred ogledala i pokazala svoje zanosne noge. Na glavi je nosila crnu beretku koja je cijelom izdanju dala dozu pariškog šarma.

Fotografije su brzo obišle društvene mreže, a obožavatelji nisu štedjeli komplimente.

"Nismo bili spremni za ovu objavu", "Savršenstvo", "Najbolja na planeti", "Nije fer ovako izgledati", pisali su.

