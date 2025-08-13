Koliko emocije! Društvenim mrežama širi se video zaruka u Međugorju: ''Što Bog združi...''

Društvenim mrežama šire se snimke zaruka iz Međugorja na koje malo tko može ostati ravnodušan.

Na Brdu ukazanja u Međugorju, jednom od najpoznatijih mjesta molitve u svijetu, ovih dana širila se posebna emocija.

Naime, nekoliko mladića odlučilo je baš na tome mjestu kleknuti pred svoje partnerice i pitati ih ''Hoćeš li mi biti žena?''.

Zaruke u Međugorju - 4 Foto: Karlo Buhač, Ines Rajič/Privatna arhiva

Zaruke u Međugorju - 6 Foto: Karlo Buhač, Ines Rajič/Privatna arhiva

Trenutke prosidbe iz daljine je zabilježili su fotograf Karlo Buhač i njegova djevojka Ines Rajič, a snimke su brzo postale viralne na društvenim mrežama.

''Nije znala što je čeka. Na Brdu ukazanja – mjestu molitve, mira i tišine – čekalo ju je pitanje koje mijenja sve: ''Hoćeš li se udati za mene, biti žena mog života?'' I rekla je ''da''. Zaruke u Međugorju. A mi – ponovno s kamerom u ruci – imali smo čast zabilježiti svaki trenutak ove svete tišine, pogleda i suza radosnica'', piše u opisu jednog videa.

''Bog vas blagoslovio i čuvao na vašem zajedničkom putu. Video pun ljubavi i emocije. Predivno'', ''Bog vas blagoslovio i Gospa čuvala'', ''Sretno dragi mladi ljudi. Nek Vas uvik čuva Gospa i prati božji blagoslov'', ''Rasplaka me... nek vam je sretno i blagoslovljeno draga mladosti'', ''Što Bog združi, čovjek nek ne rastavlja...'', neki su od komentara dirnutih gledatelja.

Zaruke u Međugorju - 5 Foto: Karlo Buhač, Ines Rajič/Privatna arhiva

Zaruke u Međugorju - 11 Foto: Karlo Buhač, Ines Rajič/Privatna arhiva

Za naš portal snimatelj Karlo otkrio je kako parovi reagiraju na ovu cjeloživotnu uspomenu.

''Objave su dosegle jako velik broj ljudi, s impresivnim brojem pregleda i reakcija. Pratitelji često pišu da su ih kadrovi i emocije dirnuli do suza. Zaručeni parovi ističu da im je ovakva uspomena neprocjenjiva — mogućnost da iznova prožive trenutak prosidbe i podijele ga s obitelji i prijateljima diljem svijeta za njih znači puno više od samih fotografija ili videa'', kaže nam.

Kako je došao na tu ideju?

''Do sada smo svaki put bili angažirani od strane mladića koji želi iznenaditi svoju djevojku prosidbom. Uvijek se penjemo na Brdo ukazanja i pritom skrivamo iza hodočasnika ili kamenih stijena kako nas djevojka ne bi primijetila. Iako neki ljudi misle da je to iscenirano, da oboje glume — mogu sa sigurnošću reći da nijedna djevojka nije znala što je čeka. Emocije koje vidite na snimkama nemoguće je odglumiti: drhtav glas, suze, iznenađenje… to su iskrene reakcije u trenutku koji se dogodi samo jednom u životu. Upravo to čini ove snimke toliko posebnima.''

Najavljuje i da uskoro stiže jedan poseban video.

''Nedavno smo snimili možda najposebniji video do sada, koji je trenutno u montaži. Dovoljno govori to što je i moja djevojka Ines, koja snima zajedno sa mnom, pustila suzu dok smo pregledavali kadrove. Radi se o priči koja nosi snažnu poruku vjere i ljubavi, ispričanu kroz iskrene emocije i detalje koji diraju gledatelja u srce.''

Zaruke u Međugorju - 3 Foto: Karlo Buhač, Ines Rajič/Privatna arhiva

Zaruke u Međugorju - 7 Foto: Karlo Buhač, Ines Rajič/Privatna arhiva

Zaruke u Međugorju - 2 Foto: Karlo Buhač, Ines Rajič/Privatna arhiva

Karlo je često u Međugorju, a evo što mu se posebno urezalo u pamćenje.

''U Međugorju sam vrlo često, i svaki posjet donese trenutke koji ostave dubok trag. Najviše me dirnu obraćenja ljudi koji su godinama bili na potpuno krivom putu, a ovdje pronađu mir, vjeru i novi početak. Posebno je snažan trenutak ukazanja, kada se među tisućama hodočasnika osjeti tišina, molitva i neobjašnjiv mir koji ujedinjuje ljude iz cijelog svijeta.''

