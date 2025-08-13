Supruga Vatrenog u haljini s prorezom do pupka zaradila tisuće lajkova: ''Žena sa stilom''

Adriana Ćaleta-Car pozirala je u haljini s prorezom do pupka pa pridobila brojne pohvale na izgled.

Adriana Ćaleta-Car, supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca Duje Ćalete-Cara, ponovno je privukla sve poglede svojim modnim odabirom.

Na romantičnoj večernjoj šetnji uz more, s impozantnom tvrđavom i mjesečinom u pozadini, Adriana je zablistala u elegantnoj, ali itekako izazovnoj crnoj haljini s dubokim prorezom koji se proteže sve do pupka.

Uska silueta haljine naglasila je njezinu vitku figuru, dok su tanke naramenice i minimalistički kroj dodatno istaknuli sofisticiranu, ali odvažnu estetiku. Look je zaokružila bijelom torbicom i jednostavnim sandalama na petu, a dojam su upotpunili diskretni zlatni detalji i ležerno raspuštena kosa.

''Uživam dok te gledam'', ''Žena sa stolom'', ''Uvijek savršeno izgledaš'', ''Koliko si lijepa'', ''Zgodni moj seki'', nahvalili su je u komentarima, a fotografiju je lajkalo više od 4 tisuće ljudi.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car - 1 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car - 3 Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car, Duje Ćaleta-Car Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car - 8 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

