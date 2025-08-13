Popularna regionalna zvijezda kupila vilu na obali za skoro 500 tisuća eura, pa naletjela na problem!

Tea Tairović kupila je vilu u Crnoj Gori na obali, no u nju još nije uselila.

Srpska pjevačica Tea Tairović prošle je godine odlučila kupiti vilu na jadranskoj obali.

Investirala je u kuću u izgradnji u Crnoj Gori, odnosno na poluotoku Luštica. Popularna pjevačica izdvojila je 430.000 eura, a bilo je dogovoreno da će ove godine moći uživati u svojoj luksuznoj vili, no to se ipak nije dogodilo.

Tea Tairović - 2 Foto: Instagram

Tea Tairović Foto: Tea Tairović/Instagram

Naime, Tea je u jednom intervjuu objasnila da radovi na nekternini još nisu dovršeni.

"Nisam se uselila, iako sam trebala. Naravno, razlog je taj što kasne radovi na završetku kompleksa. Nadam se da ću sljedeće godine moći biti tamo smještena", objasnila je za srpske medije.

Tea Tairović - 4 Foto: Instagram

Tea Tairović - 3 Foto: Instagram

Riječ je o vili na tri kata, a jednaka je kao ostale kuće u tom kompleksu. Nalazi se na samom vrhu Luštice, pa pogled iz kuće gleda na more i planine.

"Bilo joj je veoma važno da bude prostrano, s velikom terasom i pogledom na more. Također, da je pod videonadzorom zbog sigurnosti. Sve je to našla, a vilu ke platila vrtoglavih 430.000!" objasnio je ranije blizak izvor.

Tea Tairović u Areni Zagreb - 6 Foto: PR

Tea Tairović u Areni Zagreb - 4 Foto: PR

Tea Tairović u Areni Zagreb - 3 Foto: PR

Tea posjeduje nekoliko nekretnina, a nedavno je kupila stan u Beogradu za 300.000 eura. Također, ima stan u Novom Sadu.

Tea je nedavno doživjela incident na pozornici u Novom Pazaru, a o čemu je riječ, pogledajte OVDJE.

Tea Tairović u Areni Zagreb - 2 Foto: PR

Ove godine se udala, a sve o Teinu suprugu pročitajte OVDJE.

Tea Tairović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

