Sjećate li se veselog vlasnika kafića iz naše humoristične serije? Ovako izgleda 19 godina nakon uloge!

Naš cijenjeni glumac Ivica Zadro, kojeg gledatelji pamte iz kultnih serija i desetljeća provedenih na kazališnim daskama, ovih dana ima velik razlog za slavlje.
Naš kazališni, televizijski i filmski glumac Ivica Zadro danas slavi 71. rođendan.
Zadru brojni gledatelji ispred malih ekrana pamte po ulozi u našoj humorističnoj seriji ''Nad lipom 35'', u kojoj je glumio vlasnika kafića.
Ivica Zadro Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Još jedna od važnijih uloga bila mu je i ona Pere Vrageca u legendarnim ''Smogovcima''.
U kazalištu Komedija bio je 35 godina, a od početka 2020. je službeno u mirovini, no ponekad još glumi u nekim kazališnim predstavama.
Ivica Zadro Foto: Zeljko Lukunic/Pixsell
Ivica Zadro Foto: Tomislav Miletic/Pixsell
Nedavno je snimljen u javnosti nakon duže vremena, i to s novim imidžem zbog kojeg bi ga rijetko tko odmah prepoznao. Naime, pustio je bradu i brkove.
Ivica Zadro, Tomislav Štriga Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Ivica Zadro Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Svoj privatni život oduvijek se trudio držati podalje od očiju javnosti, no poznato je da je u braku s modnom dizajnericom Jagodom Zadro i da imaju jednog sina.
Ivica Zadro Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Ivica Zadro Foto: Josip Moler/Cropix
