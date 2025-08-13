Sjećate li se veselog vlasnika kafića iz naše humoristične serije? Ovako izgleda 19 godina nakon uloge!

Naš cijenjeni glumac Ivica Zadro, kojeg gledatelji pamte iz kultnih serija i desetljeća provedenih na kazališnim daskama, ovih dana ima velik razlog za slavlje.

Naš kazališni, televizijski i filmski glumac Ivica Zadro danas slavi 71. rođendan.

Zadru brojni gledatelji ispred malih ekrana pamte po ulozi u našoj humorističnoj seriji ''Nad lipom 35'', u kojoj je glumio vlasnika kafića.

Još jedna od važnijih uloga bila mu je i ona Pere Vrageca u legendarnim ''Smogovcima''.

U kazalištu Komedija bio je 35 godina, a od početka 2020. je službeno u mirovini, no ponekad još glumi u nekim kazališnim predstavama.

Nedavno je snimljen u javnosti nakon duže vremena, i to s novim imidžem zbog kojeg bi ga rijetko tko odmah prepoznao. Naime, pustio je bradu i brkove.

Svoj privatni život oduvijek se trudio držati podalje od očiju javnosti, no poznato je da je u braku s modnom dizajnericom Jagodom Zadro i da imaju jednog sina.

