Nakon razvoda Ana Ivanović u haljinici s prorezima pokupila je same komplimente

Nakon što je u srpnju potvrđeno da se razvodi od Bastiana Schweinsteigera, Ana Ivanović odlučila je predahnuti na jednom od najljepših europskih otoka – španjolskoj Mallorci.

Na svom Instagram profilu objavila je seriju fotografija s odmora, a svaki kadar odiše spokojem, elegancijom i ljepotom mediteranskog ljeta. Ana se snimala u lepršavoj smeđoj haljini s dubokim izrezom i otvorenim leđima, slamnatom šeširu i velikim sunčanim naočalama, uživajući u pogledu.

Na jednoj od fotografija pozira uz more s osmijehom na licu, dok se na drugoj opušta na stijenama gledajući prema pučini.

Ana Ivanović Foto: Instagram

U komentarima su joj uputili brojne riječi podrške, ističući koliko im je drago vidjeti ju sretnu i nasmijanu.

Ana Ivanović Foto: Instagram

Ana Ivanović Foto: Instagram

''Savršena si'', '' Jednostavno blistaš u ovoj prekrasnoj haljini'', ''Dama sa stilom i stavom. Tako i treba'', ''Samo uživaj, sve što ne valja ostavlja se iza sebe. Tako rade hrabre žene'', ''Nakon razvoda si procvjetala'', ''Tao izgleda lijepa, pametna i uspješna žena'', ''Predivna si, budi ponosna na sebe'', samo je dio komentara na Instagramu.

Podsjetimo, o razvodu bivše teniske zvijezde i proslavljenog nogometaša šuškalo se neko vrijeme, a onda su u javnost izašle fotografije paparazza koji su uhvatili Bastiana i njegovu ljubavnicu.

Bastian Schweinsteiger i Silva Kapitanova - 5 Foto: Profimedia

Bastian Schweinsteiger - 6 Foto: Profimedia

Ana Ivanović, Bastian Schweinsteiger Foto: Profimedia

