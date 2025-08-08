Schweinsteiger se nakon razvoda ponosno pohvalio velikim vijestima: ''Jesi li ponosan na sebe?''

Nakon razvoda od Ane Ivanović, Schweinsteiger se na društvenim mrežama pohvalio kako ima razlog za slavlje.

Srpska tenisačica Ana Ivanović i proslavljeni nogometaš Bastian Schweinsteiger nedavno su se i službeno razveli nakon što se tjednima šuškalo o njihovim bračnim problemima.

Ana je snimljena bez prstena, a Bastian s drugom ženom. Više detalja pročitajte OVDJE.

Upravo su te fotografije izazvale lavinu negativnih komentara na račun proslavljenog nogometaša. Nedavno je proslavio rođendan, a prizori s rođendana dodatno su razbjesnili pratitelje na društvenim mrežama.

''Sretan rođendan. Najbolji tata'', pisalo je na fotografiji koja jasno daje do znanja da je torta poklon od sinova koje je dobio u braku s Anom.

Ispod objave kritike su se samo nizale.

''Da, pa prevariš suprugu s prvom koja ti se svidjela. Loše, jako loše.'', ''Ne slažem se s tobom'', ''Žao mi je Ane'', ''Stvarno tužno, jesi li sad ponosan na sebe? Bolje da ne objavljuješ ovo'', ''Razmisli što si napravio'' – samo je dio komentara.

Drugi pratitelji su ga pak branili i poželjeli mu sve najbolje za rođendan.

Tko je žena zbog koje je Bastian ostavio Anu saznajte OVDJE.

