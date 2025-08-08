Schweinsteiger se nakon razvoda ponosno pohvalio velikim vijestima: ''Jesi li ponosan na sebe?''

Nakon razvoda od Ane Ivanović, Schweinsteiger se na društvenim mrežama pohvalio kako ima razlog za slavlje.
Srpska tenisačica Ana Ivanović i proslavljeni nogometaš Bastian Schweinsteiger nedavno su se i službeno razveli nakon što se tjednima šuškalo o njihovim bračnim problemima.3 vijesti o kojima se priča "Pretjerala sam..." Nekad su se divili njezinoj ljepoti, a danas se boji pogledati u ogledalo: "Lice mi se raspada..." susjedi zabrinuti Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..." ''zaljubljenost do ušiju!'' Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
Ana je snimljena bez prstena, a Bastian s drugom ženom. Više detalja pročitajte OVDJE.
Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger - 18 Foto: Profimedia
Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger - 13 Foto: Profimedia
Upravo su te fotografije izazvale lavinu negativnih komentara na račun proslavljenog nogometaša. Nedavno je proslavio rođendan, a prizori s rođendana dodatno su razbjesnili pratitelje na društvenim mrežama.
''Sretan rođendan. Najbolji tata'', pisalo je na fotografiji koja jasno daje do znanja da je torta poklon od sinova koje je dobio u braku s Anom.
Ana Ivanović, Bastian Schweinsteiger Foto: Profimedia
Ispod objave kritike su se samo nizale.
''Da, pa prevariš suprugu s prvom koja ti se svidjela. Loše, jako loše.'', ''Ne slažem se s tobom'', ''Žao mi je Ane'', ''Stvarno tužno, jesi li sad ponosan na sebe? Bolje da ne objavljuješ ovo'', ''Razmisli što si napravio'' – samo je dio komentara.
Galerija 28 28 28 28 28
Drugi pratitelji su ga pak branili i poželjeli mu sve najbolje za rođendan.
Bastian Schweinsteiger - 2 Foto: Profimedia
Tko je žena zbog koje je Bastian ostavio Anu saznajte OVDJE.
Bastian Schweinsteiger i Silva Kapitanova - 5 Foto: Profimedia
Bastian Schweinsteiger - 4 Foto: Profimedia
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Zvijezda naše serije zavela pratitelje u haljini golih leđa: ''Bez mana!''
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Mini bikini teško je obuzdao ženstvene obline folkerice koja je napunila zagrebačku Arenu!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Zavirite u idiličnu kućicu Danijele Dvornik u masliniku koju sama uređuje