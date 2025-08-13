Bulić o Thompsonu i domoljubnim pjesmama: ''Zna se što je Marko Perković pjevao''

Večer glazbe, zajedništva i dobrote – Blatničke note još jednom su okupile tisuće ljudi u srcu Hercegovine. Uz Matu Bulića, na pozornici su se izmjenjivala najpoznatija imena hrvatske glazbene scene, a ondje je bio i naš Hrvoje Krolo.

Blatnica već godinama okuplja najveća imena domaće glazbe. Ovdje pozornica nije samo mjesto za pjesmu – nego i za prijateljstvo, humanost i emociju, koje povezuje Mate Bulić svojim Blatničkim notama dobrote.

''Treba se diviti njima i Mati Buliću, koji ima strpljenja, volje i želje, godinama i zdravstvenim problemima unatoč, organizirati ovako nešto. Kad me zovu, ako mogu – odazovem se svugdje, a posebice rado dođem ovdje'', govori Miroslav Škoro.

''Druženje, zajedništvo te Note dobrote čine čuda i s tim zarađenim novcem. Mate ne samo što mi je prijatelj i što mu je moj sin napisao legendarnu pjesmu Kamen, krš i maslina, nego je jedno čudo od dobrote i svi mi, kad dođemo ovdje, sretni smo i zadovoljni te se uvijek vraćamo veseliji nego što smo došli'', kaže Šima Jovanovac.

''Zajedništvo nam je potrebnije više nego ikada i ja sam jako sretna što sam večeras tu sa svima vama. Ne mogu se sjetiti koji je točno put, Blatnicu uvijek vežem za moje drage kolege i njihovo veliko srce'', dodaje Zorica Andrijašević Donna.

In Magazin: Blatničke note dobrote - 9 Foto: In Magazin

In Magazin: Blatničke note dobrote - 7 Foto: In Magazin

''Obožavam doći ovdje, čuli ste kako su pjevali ljudi Ja sam na te ponosan. Ja sam ovdje napravio svoje prve korake i nekad davno, ’95., gledao Mineu – moj prvi koncert. Tu su moji ljudi, volim doći tu, uvijek sam uzbuđen vidjeti i vas i kolege i ovu predivnu publiku'', rekao je Frano Pehar.

Kad se u malom hercegovačkom mjestu spoje glazba, humanost i emocije, nastaju prizori koji se pamte cijeli život. Njegovo ime postalo je sinonim ovog koncerta – Mate Bulić i dalje je duša i srce Blatničkih nota dobrote.

Mate Bulić Foto: In Magazin

''Ljudi uvijek pozdravljaju ako je dobra stvar, a to je istina. Odmah pitaju kada je sljedeće godine, i ja ću im večeras reći da je to 20. kolovoza 2026.'' otkriva Bulić.

Domoljubne pjesme ponovno su u modi. Glazbenici kažu – to je emocija koja se vraća na velika vrata.

''Svi smo mi dali svoj doprinos našoj hrvatskoj glazbi, posebno u ovom domoljubnom dijelu, koji je posebno osjetljiv i tu nema zafrkancije. Tu moraš biti jako ozbiljan i ljudi ti moraju vjerovati i prepoznati sebe u tvojoj pjesmi, a to je najteže'', kaže Dražen Žanko.

Galerija 5 5 5 5 5

''Šesnaest turneja Australije, 24 turneje Amerike i Kanade, i uvijek sam pjevao Neću život u tuđini. Publika je uvijek jako reagirala. Ovu pjesmu je nekoliko hrvatskih klubova u svijetu uzelo za svoju himnu. Prije utakmice svirala se hrvatska himna, a poslije Neću život u tuđini, i onda bi izišli igrači na stadion. U Melbourneu je čak i južna tribina nazvana ‘Nenad Vetma tribina’, 12. 1. 1990.'' govori Nenad Vetma.

Thompsonovi veliki koncerti, kažu, samo su potvrdili da domoljublje ima svoje mjesto na sceni.

''Marko je to pokazao najbolje – što to znači. Petsto tisuća ljudi, svjetski rekord. Nije pjevao nekakve iluzije, zna se što je Marko Perković pjevao i to mi je izuzetno drago. Presretan sam'', kaže Bulić.

''Ja cijeli život pišem i izvodim takve pjesme, niti ću negdje izvoditi bilo što drugo. Ove godine imam 40 godina karijere, tako da ću i na koncertu kojeg ću imati u Lisinskom 21. i 22. prosinca pjevati te iste pjesme. Dakle, to je valjda meni u genima – volim ovu zemlju i volim ovaj narod'', govori Škoro.

In Magazin: Blatničke note dobrote - 8 Foto: In Magazin

A da hrvatska pjesma živi i izvan granica, potvrđuju i mladi glazbenici koji je čuvaju u srcu dijaspore.

''Rođen sam u Njemačkoj, čak su i moji roditelji rođeni tamo, ali eto – s velikom ljubavlju prema domovini i hrvatskoj grudi, jeziku, narodu. Od rođenja sam rastao u tome. I onda, kako sam plesao folklor otkad znam za sebe, došlo je do toga da netko treba svirati koreografije. Tako smo nas pet momaka odlučili, jer ionako volimo hrvatsku glazbu – pa zašto i sami ne bismo zasvirali'', ispričao je Luka Ljubić iz Tamburaškog sastava Hrvatski čuvari.

U Blatnici pjesma nije samo glazba. Ona je ruka prijatelja, stisak srca i podsjetnik da dobro uvijek pronađe svoj put. Zato se ovamo ne dolazi samo pjevati – ovamo se dolazi biti dio obitelji. A mi se vidimo i u kolovozu iduće godine.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nakon razvoda Ana Ivanović u haljinici s prorezima pokupila je same komplimente

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Tko je novopečena zaručnica zgodnog hajdukovaca? Svoju ljubav dokazao joj je posebnom gestom