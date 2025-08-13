Brad Pitt ima novu adresu! Zavirite u luksuznu vilu koju je platio vrtoglavih 12 milijuna dolara

Brad Pitt kupio je novu luksuznu vilu za koju je iskeširao vrtoglavu cifru. Velebno izdanje prostire se na otprilike 780 kvadratnih metara.
Prema navodima američkih medija, Brad Pitt kupio je raskošnu vilu u Hollywood Hillsu za 12 milijuna dolara.
Glumac je renoviranu vilu kupio od Davea Keuninga, gitarista grupe The Killers, i njegove supruge, dizajnerice interijera Emilie Keuning.
Brad Pitt Foto: Profimedia
Nekretnina se nalazi u prestižnoj četvrti Outpost Estates u Hollywood Hillsu. Kuća je građena u vrlo elegantnom stilu, a prostire se na otprilike 780 kvadratnih metara i ima šest spavaćih soba.
Kuća Brada Pitta - 6 Foto: Profimedia
Kuća Brada Pitta - 12 Foto: Profimedia
Kuća Brada Pitta - 9 Foto: Profimedia
Pruža zadivljujući pogled na centar Los Angelesa i Tihi ocean.
Kuća Brada Pitta - 4 Foto: Profimedia
Kuća Brada Pitta - 7 Foto: Profimedia
Unutrašnjost uključuje dvostruki ulazni prostor s drvenim gredama na stropu i prozorima od poda do stropa. Dnevni boravak krase crna čelična francuska vrata koja vode u vanjski prostor te strop s metalnim panelima s motivom suncokreta.
Kuća Brada Pitta - 2 Foto: Profimedia
Kuća Brada Pitta - 13 Foto: Profimedia
Odmah uz dnevni boravak nalazi se radni kutak s ugrađenim ormarićima i rasvjetom s cvjetnim uzorkom na stropu. Dave Keuning je kuću kupio 2021. godine za 9,6 milijuna dolara.
Kuća Brada Pitta - 1 Foto: Profimedia
Kuća Brada Pitta - 3 Foto: Profimedia
Kuća Brada Pitta - 8 Foto: Profimedia
Brad je novu vilu kupio nedugo nakon što je opljačkan. Više o tome pročitajte OVDJE.
