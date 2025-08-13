Otkriveno tko je misteriozni muškarac za kojeg se šuška da je nova ljubav Elle Dvornik?

Ella Dvornik na društvenim mrežama već neko vrijeme objavljuje fotke s misterioznim muškarcem, a novodno je riječ o jednom zagrebačkom reperu.
Naša poznata influencerica Ella Dvornik već neko vrijeme intrigira svoje pratitelje na društvenim mrežama objavama u kojima se pojavljuje tajanstveni muškarac. Na fotografijama je često u njegovom društvu, a obožavatelji se pitaju – je li riječ o njezinoj novoj ljubavi?
Ella identitet muškarca kojeg zove ''Meštar'' skriva, no ipak se saznalo o kome je navodno riječ.
Ella Dvornik - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX
Prema pisanju Zagreb.info, riječ je o zagrebačkom reperu Marinu Hučiću, poznatom pod umjetničkim imenom Geralt iz Rivije (GiR).
"Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći", izjavio je izvor za spomenuti portal.
Ella Dvornik Foto: Instagram
Ella Dvornik Foto: Instagram
Na njegovu YouTube kanalu može se pronaći više od deset objavljenih pjesama, među kojima su naslovi poput ''RAWno iz Rivije'', ''Kune u magli'' i ''NAZGUL''.
Ella Dvornik na Instagramu Foto: Instagram
Spomenuti portal navodi i da je ovaj mladić prije nego što se posvetio hip-hop karijeri, radio kao zlatar.
Inače, Ella je bila u braku s Britancem Charlesom Pearceom. Zajedno su proveli deset godina, a vjenčali su se 2019. u Las Vegasu. Skupa su dobili dvije kćeri - sedmogodišnju Balie i petogodišnju Lumi.
U ožujku je par trebao imati novo ročište, no zbog bolesti je bilo odgođeno do jeseni, što je Ella objavila na Instagramu. Više o tome pročitajte OVDJE.
Ella Dvornik i Charles Pearce (Foto: Instagram) Foto: Instagram
U razgovoru za IN magazin Ella je otkrila vidi li se u novom braku. Više o tome pročitajte OVDJE.
