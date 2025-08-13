Pretraži
Otkriveno tko je misteriozni muškarac za kojeg se šuška da je nova ljubav Elle Dvornik?

Piše H.L., Danas @ 21:31 Celebrity komentari
Ella Dvornik Ella Dvornik Foto: Instagram

Ella Dvornik na društvenim mrežama već neko vrijeme objavljuje fotke s misterioznim muškarcem, a novodno je riječ o jednom zagrebačkom reperu.

Skrivene strasti domaćih zvijezda! Sviraju harmoniku, voze bijesne motore i hodaju po žeravici!
Skrivene strasti domaćih zvijezda: Sviraju harmoniku, voze bijesne motore i vinogradare!
Nova ljubav Elle Dvornik navodno je zagrebački reper Marin Hučić?
Kako izgleda nova vila Brada Pitta koju je platio 12 milijuna dolara
Brad Pitt ima novu adresu! Zavirite u luksuznu vilu koju je platio vrtoglavih 12 milijuna dolara
Holivudska zvijezda Woody Harrelson uživao u Dubrovniku gledajući Zrinku i Gorana
Goran Višnjić za IN magazin otkrio priču koja stoji iza nadimka kojim ga zove Zrinka Cvitešić
Kviz ''Nastavi stihove pjesama Miach''
Volite ritmove mlade Miach? Provjerite koliko dobro znate stihove u našem kvizu
Doris Dragović sasvim iskreno o braku, životu i impresivnoj karijeri za IN magazin
Doris Dragović o braku, životu i impresivnoj karijeri: ''Kad dođe vrime, lipo ćemo se spakirat i pravac...''
Anthony Kalik zaručio se s djevojkom iz Osijeka
Nogometaš Hajduka zaprosio lijepu Osječanku: "Ljubav mi je sve objasnila!"
Mladen Grdović podijelio emotivnu objavu s Thompsonom
Objava Mladena Grdovića o Thompsonu izazvala lavinu reakcija: "Ako se sjetiš, doći ću u Vukovar..."
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak?
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak? Udana je za našeg glazbenika
Alen Slavica oprostio se od Gabi Novak
Suprug Arsenove kćeri otkrio nepoznatu stranu naše glazbene dive: ''Velika Gabi o tome je šutjela''
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac: Pronađen je mrtav
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac, a onda su stigle užasne vijesti
Priprema se novi rat Izraela i Irana
Novi rat započinje uskoro, oni to očekuju i spremaju se: "Bit će znatno krvaviji od prošloga"
Dječak u Švicarskoj skočio sa skakaonice i usmrtio muškarca u bazenu
Tragedija na gradskom bazenu: Dječak skočio sa skakaonice i ubio muškarca
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak?
Anthony Kalik zaručio se s djevojkom iz Osijeka
Doris Dragović sasvim iskreno o braku, životu i impresivnoj karijeri za IN magazin
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru
Poznati albanski boksač pretukao Arkanova sina: "Krenuo na njega kao buldožer"
Kad se ruši stadion Maksimir? Inženjeri pred velikim izazovom zbog onoga što se nalazi ispod istočne tribine
Jakobušić o Ivanu Perišiću: "Imao je samo jedan uvjet. Dogovorili smo se da dolazi na..."
Daleki grad: U trenu se situacija okrenula - tko su oni?
Leyla: Nije više mogao tako živjeti - predao se i sve priznao
Leyla: Hoće li moći ostvariti njezinu najveću želju?
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
Tjedni jelovnik bez pečenja ili kuhanja od 11. 8. do 17. 8. 2025.
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Ulična moda Zagreb u pripijenoj haljini s američkim izrezom i ravnim natikačama
Znak horoskopa u kojem se rađa najviše ljudi
Recept za češki kolač
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Poznati albanski boksač pretukao Arkanova sina: "Krenuo na njega kao buldožer"
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak?
