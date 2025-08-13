Naša bivša primabalerina preslatkom fotkom otkrila velike obiteljske novosti: ''Srce do neba''

Almira Osmanović bila je prva nacionalna prvakinja baleta, a sretne vijesti objavila je na Instagramu.

Naša bivša primabalerina Almira Osmanović na svom Instagram profilu pohvalila se prekrasnim vijestima.

Naime, njezina kći Sara je rodila djevojčicu, a ponosna baka objavila je fotku iz bolnice.

Almira Osmanović - 5 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Moja beba dobila svoju treću bebu, a ja petu unučicu. Srce do neba", napisala je u opisu objave.

Ispod objave javili su joj se brojni pratitelji s čestitkama.

''Čestitke obitelji. Samo neka je zdravlja'', ''Aaa, divno, čestitam'', ''Ajme, sreće, čestitam'', ''Čestitam'', ''O divno, čestitam od srca'', ''Dobro nam došla'', samo je dio komentara.

Sara već ima dvije djevojčice, kao i Almirin sin Tin. Koliko je Almira sretna baka i koliko ju ispunjava ta uloga, često pokazuje na svojim društvenim mrežama gdje objavljuje fotografije s unučicama.

Almira Osmanović - 8 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Inače, Almira je već godinama u sretnom braku s redateljem Jakovom Sedlarom. Ranije je pričajući o braku s njim rekla da im se veza temelji prije svega na velikoj ljubavi, poštovanju, toleranciji, otvorenosti, obostranoj velikoj istraživačkoj energiji.

Almira Osmanović - 2 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Almiru smo gledali i kao jednu od četiri člana žirija u prvoj sezoni "Plesa sa zvijezdama" kada su ostatak žirija činili Dinko Bogdanović, Alexandra Berte i Nicolas Quesnoit.

