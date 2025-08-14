Od skandala do velike transformacije! U mini bikiniju zasjenila je i sestru slavne ljepotice

Kerry Katona privukla je sve poglede na plaži dok je uživala s prijateljicom Danielle Brown.
Kerry, koja danas ima 44 godine, privukla je pažnju na plaži u bijelom bikiniju koji je istaknuo njezine obline i zavidnu figuru. S osmijehom na licu i slamnatim šeširom na glavi djelovala je opušteno i zadovoljno, uživajući u suncu i moru.
Kerry Katona, Danielle Brown Foto: Profimedia
Fotografije su odmah izazvale lavinu komentara jer mnogi govore o njezinoj velikoj fizičkoj transformaciji i promjeni životnog stila. Katona, koja je u prošlosti otvoreno govorila o svojim životnim izazovima, danas izgleda samouvjerenije nego ikad.
Kerry Katona Foto: Profimedia
Kerry Katona Foto: Profimedia
Kerry je nedavno otkrila da je izgubila 12 kilograma i ispričala kako je u najboljoj formi u životu.
Kerry Katona Foto: Profimedia
Kerry Katona Foto: Profimedia
Pjevačica iza sebe ima čak tri propala braka. S prvim suprugom Brianom McFaddenom dobila je kćeri Molly i Lilly-Sue, u braku s Markom Croftom dobila je kćer Heidi i sina Maxwella, dok s trećim suprugom, kojeg je svojevremeno optužila za zlostavljanje, ima sina DJ-a.
Prošle godine bila je zaručena za Ryana Mahoneyja, ali i ta je veza propala.
Kerry Katona - 6 Foto: Profimedia
Osim skandaloznim životom, Kerry je naslovnice punila i odlascima pod nož, a neke od njezinih šokantnih rezultata pogledajte OVDJE.
Kerry Katona - 4 Foto: Profimedia
Kerry se 2020. godine našla u centru pažnje kada je počela dijeliti svoje ekskluzivne fotografije. Tada je priznala kako je to radila jer si više nije mogla priuštiti plaćanje stanarine, a objavama je navodno zaradila i milijun funti.
Kerry Katona (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Više detalja pročitajte OVDJE.
Kerry Katona (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
