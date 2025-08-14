Tko je markantni Turčin kojeg ljubi ljepotica iz ''Dalekog grada''?

Ovaj ljepotan osvojio je srce Sinem Unsal, koju gledatelji ispred malih ekrana prati u seriji ''Daleki grad''.

Berk Cankat možda vam nije odmah poznato ime, ali jednom kad ga vidite – teško ga je zaboraviti. Ovaj turski glumac i bivši grafički dizajner osvaja i ekran i društvene mreže, a životnom i ljubavnom pričom puni medijske stupce.

Rođen je 1984. godine u Ankari. Diplomirao je grafički dizajn, no ubrzo se odlučio okušati u glumi i upisao glumačku akademiju u Istanbulu. Prve glumačke korake napravio je na kazališnim daskama, ali televizija je bila ta koja mu je donijela slavu.

Publika ga pamti po serijama poput ''Lijepa djevojka sa sela'', 'Veličanstveno stoljeće: Kösem'', ''Zvijezde su mi svjedok'' ', a nedavno se pojavio i u povijesnom spektaklu ''Osvajač Jeruzalema: Saladin''. Njegove uloge nerijetko ostavljaju snažan dojam – bilo da igra romantične junake, buntovne glazbenike ili borce za pravdu.

Berk Cankat Foto: Instagram

Privatni život drži podalje od skandala, ali ne i od očiju javnosti. Trenutno je u vezi s glumicom Sinem Unsal, koju domaća publika poznaje iz serije ''Daleki grad'', koja se trenutačno prikazuje na Novoj TV. Par nerijetko dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a njihova bliskost jasno se vidi i bez riječi.

Sinem Ünsal, Berk Cankat Foto: Instagram

Sinem Ünsal, Berk Cankat Foto: Instagram

Na Instagramu ga prati više od 600 tisuća ljudi, a svaka njegova objava bilježi desetke tisuća lajkova. Osim zbog izgleda, publika ga voli zbog karizme, a s obzirom na popularnost koju uživa, čini se da je njegova zvijezda tek počela sjajiti punim sjajem.

Berk Cankat Foto: Instagram

Berk Cankat Foto: Instagram

