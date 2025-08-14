Pretraži
odlazak glazbene dive

Poznato je kada će biti komemoracija za Gabi Novak, sprema se skromni ispraćaj

Piše H.L., Danas @ 15:03 Celebrity komentari
Gabi Novak Gabi Novak Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

Hrvatska glazbena scena zavijena je u crno nakon odlaska naše legendarne glazbenice. Poznato je kada će biti njezina komemoracija.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Severina u Splitu imala 35. godišnjicu mature, pokazala kako se sredila
haljina od 3 tisuće eura
Severina imala 35 godina mature, pokazala je outfit za feštu s kolegama: ''Picnula se i ja!''
Životna priča glumice Mirele Brekalo
udala se za svog studenta
Sjećate se ove naše glumice? Viđena je prvi put nakon dugo vremena, evo kako izgleda
Poznato je kada će biti komemoracija za Gabi Novak
odlazak glazbene dive
Poznato je kada će biti komemoracija za Gabi Novak, sprema se skromni ispraćaj
Paula Jeričević oduševila pratitelje u badiću nakon poroda
"Zgodnoća"
Ma je li moguće? Ovako naša plesačica izgleda u badiću samo pet mjeseci nakon poroda!
Brandon Blackstock, bivši suprug Kelly Clarkson, bio je u vezi s njezinom asistenticom
svi su šokirani
Je li tajna koja je isplivala tek nakon njegove smrti bila kobna za brak sa slavnom pjevačicom?
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak?
živi daleko od hrvatske
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak? Udana je za našeg glazbenika
Adriana Ćaleta-Car pozirala u haljini s prorezom do pupka
savršena
Supruga vatrenog u haljini s prorezom do pupka zaradila tisuće lajkova: ''Žena sa stilom''
Ljupka Gojić Mikić dobila nećaka
velika fešta
Ljupka Gojić Mikić iznenadila objavom, stigla je prinova: ''Peto pa muško!''
Mladen Grdović podijelio emotivnu objavu s Thompsonom
"Drago mi je da..."
Objava Mladena Grdovića o Thompsonu izazvala lavinu reakcija: "Ako se sjetiš, doći ću u Vukovar..."
Anthony Kalik zaručio se s djevojkom iz Osijeka
padaju čestitke!
Nogometaš Hajduka zaprosio lijepu Osječanku: "Ljubav mi je sve objasnila!"
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Prvi slučajevi čikungunja virusa u UK
čikungunja virus
Naglo raste broj zaraženih u Europi, liječnici pozivaju na oprez: "Ovo je zabrinjavajuće"
Nizozemska: Jedna osoba poginula pri padu balona na vrući zrak
policija sve istražuje
Tragedija na nebu, balon je naglo pao i snažno udario u tlo: Ima poginulih
Priprema se novi rat Izraela i Irana
RAVNOTEŽA SNAGA
Novi rat započinje uskoro, oni to očekuju i spremaju se: "Bit će znatno krvaviji od prošloga"
show
Ljupka Gojić Mikić dobila nećaka
velika fešta
Ljupka Gojić Mikić iznenadila objavom, stigla je prinova: ''Peto pa muško!''
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak?
živi daleko od hrvatske
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak? Udana je za našeg glazbenika
Adriana Ćaleta-Car pozirala u haljini s prorezom do pupka
savršena
Supruga vatrenog u haljini s prorezom do pupka zaradila tisuće lajkova: ''Žena sa stilom''
zdravlje
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
Mnogi ga zamijene hemoroidima
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
zabava
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Jeste li hrabri?
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Zaskočio ih morski pas, pogledajte susret od kojeg se ledi krv u žilama
Samo za hrabre
Zaskočio ih morski pas, pogledajte susret od kojeg se ledi krv u žilama
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
Jao…
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
tech
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
sport
Nastavlja se čistka na Maksimiru: Dario Špikić napušta Dinamo za Rio Ave
Let već zakazan
Dogovoren novi odlazak s Maksimira: "Najbolje hrvatsko desno krilo" napušta Dinamo
Delije se osramotile dvaput u jednom danu usred Beograda: Ismijava ih navijački svijet
NIKAD VIĐENO
Delije se osramotile dvaput u jednom danu usred Beograda: Ismijava ih navijački svijet
Poznati albanski boksač pretukao Arkanova sina: "Krenuo na njega kao buldožer"
Incident u Zürichu
Albanski boksač pretukao Arkanova sina zbog majice? "Krenuo je na njega kao buldožer"
tv
Daleki grad: Od kuda se ona pojavila na ovakvom događaju?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Od kuda se ona pojavila na ovakvom događaju?
Leyla: Je li spreman za novi imidž?
LEYLA
Leyla: Je li spreman za novi imidž?
Daleki grad: Emocije su ga toliko nadvladale da je izgubio svijest
DALEKI GRAD
Emocije su ga toliko nadvladale da je izgubio svijest
putovanja
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Panonika
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
Na osami
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
Kviz općeg znanja: Za one koje baš ništa ne može iznenaditi
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one koje baš ništa ne može iznenaditi
novac
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
Zbogom političari
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Žele biti prvi na svijetu
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
lifestyle
Recept za češki kolač
Odličan recept
Nije hrvatski, nije švedski, nego je...? Ovom starom kolaču uvijek se rado vraćamo
Plaža Nikolina, Baška Voda
Jedna od najljepših
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
Ulična moda Zagreb u pripijenoj haljini s američkim izrezom i ravnim natikačama
PERFEKTAN MODEL!
Jednoj od najženstvenijih haljina sa zagrebačke špice i ravne natikače dovoljne su za wow dojam
sve
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Jeste li hrabri?
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Recept za češki kolač
Odličan recept
Nije hrvatski, nije švedski, nego je...? Ovom starom kolaču uvijek se rado vraćamo
Ljupka Gojić Mikić dobila nećaka
velika fešta
Ljupka Gojić Mikić iznenadila objavom, stigla je prinova: ''Peto pa muško!''
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene