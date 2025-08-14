Poznato je kada će biti komemoracija za Gabi Novak, sprema se skromni ispraćaj

Hrvatska glazbena scena zavijena je u crno nakon odlaska naše legendarne glazbenice. Poznato je kada će biti njezina komemoracija.

Naša glazbena diva Gabi Novak zauvijek nas je napustila u ponedjeljak, 11. kolovoza u 90. godini, a poznato je i kada će biti njezina komemoracija.

Naime, komemoracija će biti održana u rujnu u Zagrebu u organizaciji Croatia Recordsa, a njezin ispraćaj bit će u krugu obitelji, piše Jutarnji list.

Gabi Novak - 1 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Diljem naše regije brojni se opraštaju od naše cijenjene glazbene obitelji, a društvenim mrežama sada se proširila i emotivna snimka iz Zagreba. Video pogledajte OVDJE.

OVDJE pogledajte kako se Beograd oprostio od naše glazbene obitelji, a OVDJE pogledajte tužne prizore iz Šibenika.

Gabi Novak, Arsen Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Suprug Arsenove kćeri otkrio je nepoznatu stranu naše glazbene dive. Više o tome pročitajte OVDJE.

A kako izgleda Arsenova kći koju je dobio prije ljubavi s Gabi, pogledajte OVDJE.

Arsen Dedić, Gabi Novak Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Gabi Novak, Arsen Dedić Foto: Marko Miscevic/ CROPIX

Od Gabi se oprostila i njezina unuka Lu Dedić, a više o tome pročitajte OVDJE.

Gabi Novak, Lu Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

