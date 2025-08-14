Tužni prizori posljednjeg ispraćaja Nine Erak, sprovodu su nazočile brojne kolege

Održan je posljednji ispraćaj Nine Erak na Mirogoju, gdje su se od nje oprostile brojne kolege.

Ma Mirogoju je održan posljednji ispraćaj kazališne i televizijske glumice Nine Erak, koja je mnogima ostala poznata po ulozi babe Zorke u seriji Nove TV ''Na granici''.

Sprovodu su nazočile brojne njezine kolege, prijatelji i obitelj.

Sprovod Nine Erak - 7 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Sprovod Nine Erak - 5 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Sprovod Nine Erak - 4 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Sprovod Nine Erak - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Sprovod Nine Erak - 1 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Vijest o smrti objavljena je iz kazališta u kojem je provela najveći dio karijere.

"S velikom tugom javljamo da nas je napustila naša kolegica i prijateljica Nina Erak, dugogodišnja članica ansambla Satiričkog kazališta Kerempuh, istaknuta i višestruko nagrađivana kazališna, televizijska i filmska glumica, pedagoginja i umjetnica koja je cijeli svoj život posvetila kazalištu... Draga Nina, zauvijek ćeš ostati u našim srcima", poručili su iz Kerempuha.

Nina Erak (Foto: PR) Foto: PR

Nina Erak (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

Pogledaji ovo Celebrity Video govori više od tisuću riječi! Zagreb se ovom pjesmom oprostio od naše cijenjene glazbene obitelji

Nina je rođena u Zagrebu, a diplomirala je na Akademiji dramske umjetnosti u klasi Rade Šerbedžije i Izeta Hajdarhodžića. Od 1980. godine bila je dio Kerempuhova ansambla, gdje je odigrala više od 55 uloga, ali surađivala je i s Teatrom &TD, DK-om Gavella, ZKM-om, Histrionima, Kazalištem Mala scena i Dubrovačkim ljetnim igrama.

Nina Erak (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

Publika je pamti po nizu predstava, kao što su "Kako uspjeti ili propasti u životu" (1982.), "Disident" (1984.), "Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja" (1985.), "Svoga tela gospodar" (1988.), "Arsen i stare čipke" (1993.), "Revizor" (1998.) i "Umri ženski" (2020.). Uz kazališnu scenu, ostvarila je bogat opus na televiziji, filmu i radiju, a kao pedagoginja odgojila je generacije glumaca. Status prvakinje Kerempuha stekla je 2018., a u mirovinu je otišla 2021.

Pogledaji ovo Celebrity Od paprene cijene torbice Marka Grubnića zavrtjet će vam se u glavi!

Galerija 21 21 21 21 21

Od 1988. do 2018. bila je u braku s glumcem i redateljem Borisom Svrtanom, s kojim ima kćer Petru (1994.), članicu ansambla Zagrebačkog kazališta mladih. Nakon razvoda ostali su u prijateljskim odnosima.

Nina Erak, Petra Svrtan i Boris Svrtan - 3 Foto: Bruno Konjević / CROPIX

Više pročitajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Zanimljivosti Od skandala do velike transformacije! U mini bikiniju zasjenila je i sestru slavne ljepotice

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Isklesani torzo u 54. godini razlog je zbog kojeg ga uspoređuju s grčkim junakom kojeg tumači!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Renata Končić Minea odlazi s Nove TV: ''Zahvalna sam Novoj na nezaboravnom putovanju''