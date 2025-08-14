Od paprene cijene torbice Marka Grubnića zavrtjet će vam se u glavi!

Marko Grubnić uživa na Mykonosu te je ponovno oduševio pratitelje luksuznim modnim izdanjem s Pradinom torbicom i Miu Miu šeširom.

Stilist Marko Grubnić ponovno boravi na svom omiljenom Mykonosu, gdje u prepoznatljivom luksuznom stilu uživa u ljetnim radostima, od mora i izlazaka do fine hrane i šopinga.

Na Instagramu se pohvalio modnom kombinacijom koja nije prošla nezapaženo, a posebno se istaknula Pradina torbica vrijedna oko 2.500 eura, usklađena s popularnim šeširom brenda Miu Miu.

Obožavatelji su ga zatrpali komplimentima, ponovno mu dodijelivši titulu "balkanskog kralja stila".

Marko je nedavno svoje pratitelje uveo u svoj raskošni ormar, a kako izgleda, pogledajte OVDJE.

OVDJE pogledajte kako izgleda Markova majka.

