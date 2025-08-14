Isklesani torzo u 54. godini razlog je zbog kojeg ga uspoređuju s grčkim junakom kojeg tumači!

Matt Damon pokazao je zavidnu formu na jahti uoči uloge Odiseja, a komentari na račun njegova izgleda ne prestaju.

Slavni holivudski glumac Matt Damon (54) ovih dana odmara se u društvu supruge Luciane i prijatelja na jahti u blizini Ibize, no ono što je posebno privuklo pažnju paparazza i javnosti jest njegovo impresivno fizičko stanje.

Bez majice, u jednostavnim tamnim kupaćim hlačama, Damon je pokazao isklesane trbušnjake i mišićave ruke, a mnogi komentiraju kako izgleda bolje nego ikad.

Američki glumac trenutačno se priprema za ulogu legendarnog grčkog junaka Odiseja u nadolazećem filmu Christophera Nolana, pa su i treninzi očito postali svakodnevica.

"Tijelo poput grčkog junaka. Čekaj, Matt Damon je zapravo sada Odisej", jedan je od komentara na društvenim mrežama.

Iako je ušao u šesto desetljeće života, Damon svojim izgledom bez problema parira znatno mlađim kolegama, a činjenica da ovako izgleda uoči snimanja epske priče samo dodatno potvrđuje njegovu posvećenost ulozi, a i zdravlju.

