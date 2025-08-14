Ma je li moguće? Ovako naša plesačica izgleda u badiću samo pet mjeseci nakon poroda!

Paula Jeričević pokazala je zavidnu figuru samo pet mjeseci nakon poroda, a fotografija u badiću s Korčule oduševila je pratitelje.

Naša plesačica i zvijezda showa Ples sa zvijezdama Paula Tonković oduševila je pratitelje novom objavom u kojoj je pokazala kako izgleda samo pet mjeseci nakon poroda.

Ovoga ljeta uživa na Korčuli, a pratitelje je zadivila fotografijom na kojoj u svjetloplavom badiću pozira u plićaku pokraj stijena.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Je li tajna koja je isplivala tek nakon njegove smrti bila kobna za brak sa slavnom pjevačicom?

"Eto i mene u moru Jadranovih slika", napisala je u opisu, a pratitelji su joj se brže-bolje javili u komentarima.

"Evo nje, tek rodila", "Zgodnoća", pisali su, ne skrivajući svoje oduševljenje njezinom linijom.

Paula Tonković - 1 Foto: Paula Tonković/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Seve otkrila da joj je Balašević dao kompliment koji nikad nije zaboravila!

Galerija 16 16 16 16 16

Inače, Paula je u ožujku dobila sina Jadrana, čije je prve mjesece majčinstva redovito dijelila na društvenim mrežama.

Tijekom cijele trudnoće nastavila je plesati, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Je li otišla predaleko? Izvirile grudi ispod odvažne kombinacije ove slavne ljepotice

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Od paprene cijene torbice Marka Grubnića zavrtjet će vam se u glavi!

Pogledaji ovo Celebrity Tužni prizori posljednjeg ispraćaja Nine Erak, sprovodu su nazočile brojne kolege