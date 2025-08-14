Ma je li moguće? Ovako naša plesačica izgleda u badiću samo pet mjeseci nakon poroda!

Paula Jeričević pokazala je zavidnu figuru samo pet mjeseci nakon poroda, a fotografija u badiću s Korčule oduševila je pratitelje.
Ovoga ljeta uživa na Korčuli, a pratitelje je zadivila fotografijom na kojoj u svjetloplavom badiću pozira u plićaku pokraj stijena.
"Eto i mene u moru Jadranovih slika", napisala je u opisu, a pratitelji su joj se brže-bolje javili u komentarima.
"Evo nje, tek rodila", "Zgodnoća", pisali su, ne skrivajući svoje oduševljenje njezinom linijom.
Paula Tonković - 1 Foto: Paula Tonković/Instagram
Inače, Paula je u ožujku dobila sina Jadrana, čije je prve mjesece majčinstva redovito dijelila na društvenim mrežama.
Tijekom cijele trudnoće nastavila je plesati, a više o tome pročitajte OVDJE.
