Seve otkrila da joj je Balašević dao kompliment koji nikad nije zaboravila!

Severina je u rekordno ispunjenom klubu La Playa u Vodicama priredila koncert za pamćenje, oduševila publiku hitovima i emotivnim trenucima.

Vodice su u srijedu navečer bile epicentar zabave i mjesto u kojem se tražila ulaznica više. Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina, rasplamsala je masu obožavatelja u rekordno ispunjenom poznatom klubu La Playa.

Na pozornici pod zvjezdanim nebom je zablistala u srebrnom kostimu, a energijom i karizmom osvojila je publiku od prvog takta. Nizala je mega hitove poput "Brad Pitt", "Italiana" i "Moja štikla", a izvela je i svoj najnoviji singl "Pumpaj, Seve brate". Iz svakog kutka La Playe orili su se glasovi oduševljene publike koja je uglas pjevala s omiljenom zvijezdom. Klubom se širila zarazno dobra energija, a plesni podij postao je najrasplesanije mjesto te večeri na cijelom Jadranu.

"Dobra večer, La Playa, dobra večer, Vodice! Moje ime je Severina. Veliki pljesak za organizatore, jako mi je drago što sam večeras ovdje s vama", poručila je pop ikona.

S jednakom strašću izvodila je brze pjesme i emotivne balade. Poseban trenutak večeri bila je izvedba legendarne "Prijateljice", koju je posvetila prerano preminuloj prijateljici iz školskih klupa.

"Moram vam priznati, prije dva dana imala sam 35 godina mature. Jedna osoba nije bila tamo... Moja prijateljica Marica koja je poginula. Ovo je pjesma koju sam napisala za nju. Bila je najljepša djevojka koju sam ikad vidjela", emotivno je ispričala Severina.

Prisjetila se i velikog Đorđa Balaševića.

"Meni je najveći kompliment bio kad sam 2001. godine bila gost Đorđu Balaševiću, a on je rekao da mu je ovo moja najdraža pjesma. Tada sam maturirala drugi put", rekla je i zapjevala "Ja samo pjevam".

"Želim vam zdravlja, sreće i ljubavi, puno putovanja i da živite jedan lijep, normalan život. Želim vam i da svaku večer budete veseli kao večeras. I imam još jednu želju. Nemojte me zaboraviti", poručila je na kraju dvosatnog spektakla.

Nakon rekordnog koncerta splitske zvijezde, u La Playu večeras stiže regionalno popularni Relja, u petak je na rasporedu Ivan Zak, dok će u subotu publiku zabavljati kralj zabave Jole, a 19. kolovoza na pozornicu se penju glazbene senzacije Peki i Hiljson Mandela.

