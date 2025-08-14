Je li otišla predaleko? Izvirile grudi ispod odvažne kombinacije ove slavne ljepotice

Bella Hadid izazvala je pažnju provokativnim fotografijama u prozirnoj majici, dok je ujedno predstavila svoj novi parfem.
Pozirala je u vrtu u prozirnoj pletenoj majici kroz koju su joj izvirile grudi, a cijeli stajling upotpunila je kariranim crveno-bijelim hlačama i zlatnim naušnicama.
I dok je pozornost javnosti mahom ukrala njezina smjela odjevna kombinacija, Bella je tim objavama zapravo promovirala svoj novi parfem. U ruci drži bočicu zanimljivog dizajna, a u opisu je emotivno zahvalila svima koji su joj omogućili da ostvari svoj san u svijetu mirisa.
Parfem opisuje kao sladak, voćan, drvenast, s mnogo slojeva koje možete osjetiti na koži te ga naziva kapsulom nostalgije, slobode i radosti. U kreaciji mirisa sudjelovao je poznati parfumer Jerome Epinette, a Bella ističe kako je riječ o nečem novom, hrabrom i drugačijem.
Bella Hadid - 7 Foto: Profimedia
Bella Hadid - 1 Foto: Profimedia
Nedavno su Bella i njezina sestra Gigi progovorile o trećoj sestri, za koju javnost nije znala.
Bella i Gigi Hadid - 5 Foto: Bella Hadid/Instagram
