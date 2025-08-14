Je li otišla predaleko? Izvirile grudi ispod odvažne kombinacije ove slavne ljepotice

Bella Hadid izazvala je pažnju provokativnim fotografijama u prozirnoj majici, dok je ujedno predstavila svoj novi parfem.

Slavna manekenka Bella Hadid ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama objavivši niz fotografija koje su malo koga ostavile ravnodušnim.

Pozirala je u vrtu u prozirnoj pletenoj majici kroz koju su joj izvirile grudi, a cijeli stajling upotpunila je kariranim crveno-bijelim hlačama i zlatnim naušnicama.

I dok je pozornost javnosti mahom ukrala njezina smjela odjevna kombinacija, Bella je tim objavama zapravo promovirala svoj novi parfem. U ruci drži bočicu zanimljivog dizajna, a u opisu je emotivno zahvalila svima koji su joj omogućili da ostvari svoj san u svijetu mirisa.

Parfem opisuje kao sladak, voćan, drvenast, s mnogo slojeva koje možete osjetiti na koži te ga naziva kapsulom nostalgije, slobode i radosti. U kreaciji mirisa sudjelovao je poznati parfumer Jerome Epinette, a Bella ističe kako je riječ o nečem novom, hrabrom i drugačijem.

Nedavno su Bella i njezina sestra Gigi progovorile o trećoj sestri, za koju javnost nije znala.

