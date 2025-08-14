Sjećate se ove naše glumice? Viđena je prvi put nakon dugo vremena, evo kako izgleda

Glumica Mirela Brekalo istupila je u javnost nakon dugo vremena, proslavila se tek u 50-im godinama.

Na današnjem posljednjem ispraćaju glumice Nine Erak na Mirogoju, fotografi su uhvatili jedno poznato lice.

Glumici Mireli Brekalo ovo je prvi izlazak nakon dugo vremena, a njenu najnoviju fotografiju pogledajte u nastavku.

Mirela Brekalo Foto: Neva Zganec/Pixsell

Mirela Brekalo rođena je u Zagrebu 6. veljače 1956. godine. Glumom se počela baviti još u osmom razredu osnovne škole, u Pionirskom kazalištu, a nakon srednje škole polagala je prijemni na Arhitektonskom fakultetu.

Ipak, strast za glumom prevladala je te je upisala Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu, gdje je diplomirala; također je pohađala Kazališnu radionicu u Motovunu.

Mirela Brekalo - 1 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Mirela Brekalo - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Njezina prva i najdraža kazališna uloga bila je u predstavama ''Leon Silena'' i ''Matiček se ženi'' u kazalištu Komedija, od 1978. godine. Nastupala je u brojnim kazalištima: Komedija, Gavella, Trešnja, Žar ptica, Mala scena, INK Pula, kao i na Splitskom ljetu i Dubrovačkim igrama.

Javnosti je televizijsku prepoznatljivost donijela u pedesetim godinama života u humorističnoj seriji ''Naši i vaši'' (2000‑2002). Igrala je značajnu ulogu u seriji ''Ruža vjetrova'' (2011–2013).

Mirela Brekalo - 3 Foto: Tino Juric/Pixsell

Mirela Brekalo - 1 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Na velikom platnu, pojavila se u filmovima kao što su ''Kotlovina'' (2011), ''Takva su pravila'' (2014) te noviji ''My Late Summer'' (2024).

Glumica je prošle godine u podcastu Ive Kraljević priznala da je nerijetko odbijala uloge zbog vjere te je otkrila i na što nikada nije pristajala.

''U filmu se ne skidam, ne psujem, ne pokazujem svoje tijelo. Tako sam odgojena. Meni je bilo potpuno normalno da ja to ne mogu prihvatiti, meni to ne leži, i samo zamislim svoga oca da me vidi u nekoj situaciji ili jednog dana dijete moje'', objasnila je, a otkrila je i da je zbog toga znaju kritizirati.

''I danas, kao i onda, me zovu da sam primitivna i konzervativna, i to se stavi tamo u tu ladicu. Ali mislim, zašto bih? Imaš cura koje to hoće pa neka rade. Sigurno puno bolje nego mene maltretirat za nešto što mi ne leži'', zaključila je.

Mirela Brekalo - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Mirela Brekalo - 2 Foto: Srecko Niketic/Pixsell

Na Akademiji dramskih umjetnosti predavala je scenski govor preko 20 godina te djelovala kao glumački pedagog na studijima u Rovinju i Puli. Osim toga, bila je vrlo angažirana i u radijskim dramama i drugim kazališnim i audio produkcijama.

A upravo na Akademiji dogodio joj se i sudbonosni susret. Naime, Mirela je u braku s dramskim umjetnikom Sinišom Popovićem od 1985. godine. Ona i Siniša izgradili su svoju ljubav dok je ona predavala scenski govor – on je bio njezin student. Zajedno imaju sina Luku.

Siniša Popović Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Glumački par ne želi raditi zajedno, a Mirela je gostujući u podcastu objasnila i zašto.

''Nas dvoje smo privatno okej, poslovno bi isto bili okej. Sad snimamo zajedno u nekim serijama, ali nismo na setu zajedno. A u početku kad bi on radio predstavu pa mene zovu, ja sam rekla: 'Hvala, ne' i obrnuto. Nismo to voljeli jednostavno, kao da jedno šlepa drugo ili nudi. Cijenimo jedan drugoga i mišljenje drugoga. A sad kad ste u predstavama svašta se dogodi, kaže... Radije ne izazivati.''

Mirela Brekalo - 3 Foto: Dragan Matic / CROPIX

