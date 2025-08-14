Prezgodnoj Nives Ivanišević godine kao da stoje! U badiću izgleda fantastično

Nives Ivanišević oduševila je pratitelje novom fotografijom u badiću.

Nives Ivanišević ovog je ljeta ponovno pronašla svoj mir na obali Jadranskog mora.

43-godišnja voditeljica, poznata po svom besprijekornom stilu i zaraznom osmijehu, objavila je fotografiju s odmora koja je u trenu oduševila njezine pratitelje.

Na slici Nives pozira opuštena i nasmijana, dok iza nje blista modro more i sunčani horizont. Minimalistički, ali efektnan stajling, u kombinaciji s prirodnim okruženjem, još jednom je pokazao njezin prepoznatljiv osjećaj za estetiku.

Nives Ivanišević - 3 Foto: Instagram

''Nema boljeg osjećaja od ovog'', napisala je u opisu.

Podijelila je i fotografije sa suprugom, našim bivšim tenisačem Goranom Ivaniševićem.

Nives i Goran vjenčali su se 2017. godine, a 2018. dobili sina Olivera.

