Prezgodnoj Nives Ivanišević godine kao da stoje! U badiću izgleda fantastično

Nives Ivanišević oduševila je pratitelje novom fotografijom u badiću.
43-godišnja voditeljica, poznata po svom besprijekornom stilu i zaraznom osmijehu, objavila je fotografiju s odmora koja je u trenu oduševila njezine pratitelje.
Na slici Nives pozira opuštena i nasmijana, dok iza nje blista modro more i sunčani horizont. Minimalistički, ali efektnan stajling, u kombinaciji s prirodnim okruženjem, još jednom je pokazao njezin prepoznatljiv osjećaj za estetiku.
Nives Ivanišević - 3 Foto: Instagram
''Nema boljeg osjećaja od ovog'', napisala je u opisu.
Podijelila je i fotografije sa suprugom, našim bivšim tenisačem Goranom Ivaniševićem.
Nives i Goran vjenčali su se 2017. godine, a 2018. dobili sina Olivera.
