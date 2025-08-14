Za sve ljubitelje romantičnih komedija: Provjerite koliko znate o ovom hit-filmu!

Pamtite li sve detalje iz ovog hit-filma? U našem kvizu provjerite svoje znanje sa deset pitanja!

Film "Moja lažna žena" romantična je komedija iz 2011. godine koja je osvojila publiku zabavom, šarmom i toplinom.

Prisjetite se svih zabavnih detalja i ljubavnih zavrzlama u našem kvizu.

Film možete pogledati i u nedjelju na Novoj TV u 20:15!

