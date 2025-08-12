Znate li tko je on? Ovaj slatki plavušan preslika je svog oca u danima najveće slave

Kevin Costner otac je sedmero djece, a nedavno je viđen u društvu sina Caydena.

Ovih dana glumac Kevin Costner viđen je na ulicama Santa Barbare dok je napuštao restoran.

U njegovom društvu bio je njegov sin Cayden Costner koji je odmah pridobio simpatije ljepšeg spola.

Cayden Wyatt Costner, sin Kevina Costnera i bivše supruge Christine Baumgartner rođen je 6. svibnja 2007. u Los Angelesu.

Cayden danas ima 18 godina i nedavno je proslavio završetak srednje škole, čime je označio novu fazu života.

Cayden je prvo zajedničko dijete Kevina Costnera i Christine Baumgartner, a ima mlađeg brata Hayesa i sestru Grace. Kevin, poznat po ulozi brižnog oca i izvan filmskog platna, ukupno ima sedmero djece iz triju veza – uključujući Annie, Lily i Joea iz braka s Cindy Silvom, te sina Liama s Bridget Rooney.

Unatoč slavnom prezimenu, Cayden se drži podalje od medija i nema javnih profila na društvenim mrežama. Odgojen je u obitelji koja cijeni privatnost, a njegov otac je više puta isticao koliko mu je važno provoditi kvalitetno vrijeme s djecom, posebno uvodeći ih u svoje kreativne projekte.

Kevin Costner je u više navrata govorio kako sina uči da nikad ne odustaje od svojih snova, bez obzira na izazove. Njihov odnos temelji se na međusobnom poštovanju i podršci, a Caydenov mirni, nenametljivi karakter često se opisuje kao suprotnost glamuru koji okružuje holivudski život.

Sa slavnim ocem nekoliko je puta pozirao na crvenim tepisima, a plavušan neodoljivo podsjeća na oca u njegovim najvećim danima slave.

