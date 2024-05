Kevin Costner u Cannesu pokazao sina, poseban je razlog zbog kojeg je ponosan na svog nasljednika!

Kevin Costner na crvenom je tepihu pozirao sa sinom Hayesom, koji je tek krenuo očevim glumačkim stopama.

Ove godine na prestižnom filmskom festivalu u Cannesu prisustvovale su brojne zvijezde, a među njima se našao i Kevin Costner koji je na crvenom tepihu pozirao s 15-godišnjim sinom Hayesom.

Otac i sin došli su na premijeru novog vesterna "Horizont: Američka Saga", a upravo u tom filmu Hayes debitira u ulozi glumca.

U filmu tumači mlađu verziju očevog lika, a snimljen je prije iznenadne rastave Costnera od supruge Christine Baumgartner protekle godine.

Podsjećamo, prošle je godine Kevin okončao razvod sa suprugom Christine Baumgartner, koji im baš i nije tekao glatko jer se ona nije držala predbračnog ugovora.

Prema pisanju stranih medija, do razvoda je navodno došlo zbog nepomirljivih razlika, a Christine je zatražila zajedničko skrbništvo nad njihovom djecom, 15-godišnjim Caydenom, 14-godišnjim Hayesom i 12-godišnjom Grace, s čime se on složio.

Bivši supružnici upoznali su se tijekom 80-ih, ali je trebalo nekoliko godina prije nego što je njihov odnos prerastao u nešto više. Naime, glumac je od 1978. do 1994. godine bio u braku sa Cindy Silvom, s kojom je dobio kćeri Lily i Annie te sina Joea. Nakon razvoda bio je u vezi s Bridget Rooney od 1995. do 1998. godine, a ona mu je u studenom 1996. godine rodila sina Liama. 1999. godine počeo je izlaziti s Christine, no nakon četiri godine veze par je nakratko prekinuo.

