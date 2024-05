Jedan od najvećih šarmera ne izgleda više ovako, sve je iznenadio promjenom imidža!

Kevin Costner na crvenom tepihu u Cannesu pozirao je u klasičnom crnom odijelu, a isfurao je i nove brkove.

Uoči premijere novog vesterna "Horizont: Američka Saga", Kevin Costner uživao je u noćnom izlasku u Francuskoj.

69-godišnji dobitnik Oscara izgledao je galantno u klasičnom crnom odijelu dok je prisustvovao večeri "Chopard Trophy" na 77. Filmskom festivalu u Cannesu.

No, glumac je za spomenutu prigodu pokazao i novi imidž, a u pitanju su brkovi.

Costner je outfit dopunio crnim satom i sunčanim naočalama iste boje.

Na crvenom tepihu je pozirao i s predsjednicom Choparda Carolinom Scheufele, koja je privlačila pozornost u crvenom kompletu bez naramenica s ogromnim ružičastim cvjetovima preko prsa.

Podsjećamo, prošle je godine Kevin okončao razvod sa suprugom Christine Baumgartner, koji im baš i nije tekao glatko jer se ona nije držala predbračnog ugovora.

Prema pisanju stranih medija, do razvoda je navodno došlo zbog nepomirljivih razlika, a Christine je zatražila zajedničko skrbništvo nad njihovom djecom, 15-godišnjim Caydenom, 14-godišnjim Hayesom i 12-godišnjom Grace, s čime se on složio.

Bivši supružnici upoznali su se tijekom 80-ih, ali je trebalo nekoliko godina prije nego što je njihov odnos prerastao u nešto više. Naime, glumac je od 1978. do 1994. godine bio u braku sa Cindy Silvom, s kojom je dobio kćeri Lily i Annie te sina Joea. Nakon razvoda bio je u vezi s Bridget Rooney od 1995. do 1998. godine, a ona mu je u studenom 1996. godine rodila sina Liama. 1999. godine počeo je izlaziti s Christine, no nakon četiri godine veze par je nakratko prekinuo.

